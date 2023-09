L'entreprise Cognizant choisie par Intrum pour soutenir sa transformation numérique





Cognizant aide le leader mondial des services de gestion du crédit à moderniser sa plateforme technologique afin de mieux accompagner les clients européens en matière de gestion du crédit et d'autres services de crédit

TEANECK, New Jersey, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq : CTSH) a annoncé aujourd'hui avoir été choisie par Intrum, une société mondiale de services de gestion du crédit dont le siège est en Suède, pour fournir des services d'intégration numérique de bout en bout et de modernisation pour la plateforme technologique de gestion de crédit d'Intrum. Cette amélioration permettra aux employés du centre de contact d'Intrum d'accéder à des informations exploitables et basées sur des données, qu'ils pourront utiliser en complément de leur empathie et de leur jugement pour mieux conseiller les clients des centres paneuropéens afin de développer des solutions et une assistance innovantes.

Dans le cadre de ce nouvel accord pluriannuel, Cognizant prévoit de développer et de prendre en charge un système numérique de base avec les employés d'Intrum et d'autres partenaires, en travaillant notamment à la mise en oeuvre d'une nouvelle couche d'intégration. Le système vise à aider Intrum à réduire le coût total de possession, à accélérer la modernisation de sa plateforme d'intégration et à mettre en place une équipe de services numériques agile pour gérer les besoins de ses clients dans 20 pays d'Europe, en particulier ceux qui ont des problèmes de liquidité en raison du climat macroéconomique actuel.

En outre, les services de Cognizant devraient simplifier le processus de gestion et de restructuration des crédits pour les entreprises et les particuliers. Intrum pourra ainsi offrir une approche holistique de ses solutions de gestion du crédit pour l'ensemble du portefeuille de prêts d'un client, et pas seulement pour la composante de prêt acquise par Intrum pour le service. Grâce à ces capacités technologiques améliorées, Intrum espère pouvoir identifier de nouvelles opportunités de gestion du crédit, avec plus de possibilités de vente additionnelle ou de vente croisée. En outre, l'approche modernisée permettra de traiter des volumes plus importants de transactions telles que les paiements, les demandes des clients et les relevés sur plusieurs portails et canaux, améliorant ainsi le temps de traitement des demandes des clients, la gestion du crédit ainsi que la satisfaction des clients.

« En ces temps de difficultés macroéconomiques, nous devons nous assurer que nous sommes en mesure de répondre à la demande croissante des clients qui souhaitent des solutions de recouvrement équitables et éthiques », déclare Ronald Reurink, responsable de l'informatique pour les marchés matures et émergents et la Scandinavie chez Intrum. « En tant que leader du secteur, nous nous efforçons continuellement d'améliorer la façon dont nous soutenons au mieux nos clients professionnels et les consommateurs. Nous nous concentrons davantage sur l'excellence opérationnelle pour nous assurer que nos ressources et nos outils sont efficaces et efficients. Cognizant, avec ses services experts de transformation numérique, aide Intrum à développer des plateformes technologiques de classe mondiale pour mieux comprendre les besoins de nos clients et fournir une assistance client fluide et conviviale. »

« Le secteur de la gestion du crédit continue d'être vital alors que l'économie mondiale est confrontée à des vents contraires. Il est donc impératif que le secteur évolue et se transforme numériquement pour suivre la demande et mieux servir les clients d'une manière simple, efficace et axée sur les données », a déclaré Mats Johard, responsable national, Suède chez Cognizant. « Aux côtés d'Intrum, nous combinons notre expertise technique, notre empathie et notre intuition pour développer et fournir une solution innovante à ce secteur complexe. Nous sommes ravis de travailler avec Intrum pour l'aider à accélérer sa modernisation avec un nouveau système numérique de base. »

À propos d'Intrum

Intrum est le premier fournisseur de services de gestion du crédit, présent sur 20 marchés en Europe. En aidant les entreprises à se faire payer et en soutenant les personnes en retard de paiement, Intrum ouvre la voie à une économie saine et joue un rôle essentiel dans la société dans son ensemble.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq : CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans un monde qui évolue rapidement. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

