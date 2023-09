EXPOSITION DU PRIX NOUVELLE GÉNÉRATION DE PHOTOGRAPHES BANQUE SCOTIA 2023





En soutien à la carrière d'artistes canadiens talentueux de 35 ans et moins qui travaillent derrière la caméra

Rencontrez les récipiendaires de cette année et découvrez leurs oeuvres

OTTAWA, ON, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Jusqu'au 7 janvier 2024, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente les oeuvres des trois personnes lauréates du Prix nouvelle génération de photographes (PNGP) Banque Scotia 2023, Hannah Doucet, Wynne Neilly et Gonzalo Reyes Rodriguez dans une exposition organisée par le MBAC en partenariat avec la Banque Scotia et le Festival de la photographie CONTACT de la Banque Scotia. À travers des oeuvres vidéographiques et photographiques, les trois artistes explorent les nombreux défis que posent les représentations contemporaines du corps, de l'identité, de la culture et de l'histoire. Les oeuvres exposées ont été réalisées entre 2019 et 2023.

Le public pourra découvrir l'exposition en compagnie des trois artistes à l'occasion d'une édition spéciale des soirées gratuites du jeudi au Musée, ce jeudi 21 septembre de 18 h à 19 h HAE dans la salle C218. Pour y participer et visiter gratuitement le Musée entre 17 h et 20 h HAE, il suffit de réserver son billet en ligne. La présentation de l'exposition et la rencontre avec les artistes sont soutenues par le Programme de photographie Banque Scotia au MBAC.

«?Le Musée des beaux-arts du Canada est très heureux de célébrer la vision de cette talentueuse relève des arts photographiques. Nous sommes reconnaissants envers nos collègues de diverses régions du Canada qui ont soumis les candidatures d'artistes dont le travail gagne à être connu. Notre partenariat avec la Banque Scotia et le Festival de la photographie CONTACT de la Banque Scotia contribue de façon importante à donner de l'élan aux jeunes générations d'artistes issus des communautés d'un océan à l'autre?», a souligné le directeur général du MBAC, Jean-François Bélisle.

«?Avec un grand raffinement visuel, un soin minutieux et une vive curiosité, les personnes lauréates du PNGP Banque Scotia témoignent du pouvoir persistant des images photographiques et de leur importance toujours actuelle pour sonder des préoccupations et des angoisses communes, et offrir de nouvelles perspectives sur la manière d'appréhender une culture déjà visuellement saturée?», a indiqué Andrea Kunard, conservatrice principale, Collection des photographies du MBAC, présidente du jury du PNGP, et commissaire de l'exposition.

L'artiste torontoise Hannah Doucet, née à Winnipeg, explore la façon dont la société traite les maladies infantiles en invoquant le monde imaginaire et la réalisation de souhaits. À travers des images, des vidéos et une installation, elle revient sur le voyage de rêve qu'elle a fait à Disney World à l'âge de 10 ans, après deux ans de traitement pour un lymphome lymphoblastique. Dans ses oeuvres aux couleurs vives et saturées, qui mettent en scène des mascottes sympathiques et des motifs empruntés aux dessins animés pour enfants, Doucet attire l'attention sur les messages véhiculés aux enfants par les entreprises autour de la maladie en faisant miroiter une vie «?heureuse à jamais?».

Les portraits intimes présentés par l'artiste queer Wynne Neilly, basé à Toronto, rendent hommage à ses sujets queer et trans et soulignent la force de la «?famille choisie?». Chacun des portraits grand format est présenté aux côtés d'une photographie d'un paysage naturel ou urbain qui, comme ses portraits, souligne l'approche méditative de Neilly en matière de création d'images.

L'artiste vancouvérois Gonzalo Reyes Rodriguez s'intéresse au sens qu'une image photographique peut prendre au fil des époques et des contextes différents. Les oeuvres exposées ici proviennent d'une boîte de photographies d'un photographe inconnu, prises entre 1987 et 1993, qu'il a achetée dans une librairie mexicaine. Rodriguez associe ces photographies à des images provenant de ses archives personnelles. L'installation comprend une oeuvre vidéo mettant en scène deux collègues de l'artiste qui examinent les photographies à la recherche d'indices qui leur permettraient de définir la personne inconnue représentée.

Lancé en 2017, le PNGP Banque Scotia a été créé en partenariat avec la Banque Scotia et récompense le travail exceptionnel d'artistes canadiens de 35 ans et moins qui oeuvrent dans les arts photographiques.

