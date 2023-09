Linksys annonce la prochaine étape dans l'optimisation du WiFi Mesh pour les particuliers et les petites entreprises





Linksys®, société emblématique de la connectivité pour les particuliers et les petites entreprises, annonce dans un énoncé de direction sa nouvelle capacité « Cognitive Mesh » actuellement disponible sur les modèles Velop Pro 6E et dans les mois à venir sur Velop Pro 7, Velop Micro Router 6 et Velop Micro Mesh 6.

Dans l'espace technologique, le terme « cognitif » fait référence aux « technologies de la pensée » qui peuvent résoudre les problèmes de manière déterministe, soit par la sélection de l'utilisateur, soit par l'automatisation. Le Linksys Cognitive Mesh, dans la phase 1 de sa mise en oeuvre, développé entièrement sur la base des contributions et des commentaires des utilisateurs, se concentre sur la sélection des utilisateurs pour les éléments suivants :

Installation rapide d'un système de noeuds WiFi Multi-Mesh (jusqu'à 3 noeuds en moins de 10 minutes*).

Topologie de réseau WiFi Mesh sélectionnable par l'utilisateur pour sa maison ou son petit bureau (connexion directe du noeud Mesh au routeur ou connexion en guirlande du noeud Mesh au routeur).

Mode de fonctionnement du réseau Mesh WiFi sélectionnable par l'utilisateur pour sa maison ou sa petite entreprise (collaboration, streaming, jeux ou Internet des objets (IdO))

La phase 1 de Linksys Cognitive Mesh sera achevée d'ici la fin de l'année civile et est spécialement conçue pour les produits utilisant les plateformes Qualcomm® Immersive Home et Qualcomm® Networking Pro Series qui peuvent fonctionner dans les bandes WiFi de 2,4 GHz, 5,0 GHz et 6 GHz. Linksys Cognitive Mesh n'est pas conçu pour interopérer avec Linksys Intelligent Mesh et ne doit pas être mélangé dans le même réseau Mesh. La phase 2 de Linksys Cognitive Mesh est actuellement en cours de développement et comprend de nouvelles méthodes brevetables pour réduire le coût de l'alimentation et de l'exploitation d'un système WiFi Mesh pour toute la maison, ainsi que l'optimisation automatique des modes d'exploitation du système WiFi Mesh.

« Les systèmes WiFi Mesh se généralisent rapidement dans les réseaux domestiques et les petits bureaux », a déclaré Timothy Tsai, directeur du développement des produits chez Linksys. « Pour parvenir à la simplicité nécessaire au succès des réseaux maillés, les méthodes semi-statiques du passé ont dû être abandonnées au profit des technologies cognitives ou de réflexion en temps quasi réel qui redéfinissent le présent et définiront l'avenir ».

À propos de Linksys

« Chez Linksys, nous concevons la simplicité pour que vous ne soyez jamais confronté à la complexité ». Linksys est une marque emblématique qui célèbre sa 35e année d'innovation dans le domaine de la connectivité domestique et des petites entreprises. Linksys est à l'origine de nombreuses premières dans l'industrie et s'est avéré être un expert dans la fourniture de produits simples, rapides, fiables et abordables pour les particuliers et les petites entreprises qui ne disposent pas d'un département de TI.

© 2023 Linksys Holdings, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Linksys et de nombreux noms de produits et logos sont des marques commerciales de Linksys Holdings Inc. et/ou de ses filiales. Les marques commerciales tierces mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Qualcomm est une marque de commerce ou une marque de commerce enregistrée de Qualcomm Incorporated.

Qualcomm Immersive Home Platform et Qualcomm Networking Pro Series Platforms sont les produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

*Les délais d'installation peuvent varier en fonction de votre réseau domestique.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 septembre 2023 à 13:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :