Hisense mène l'accélération de la croissance mondiale de l'affichage laser grâce à une stratégie fondée sur des scénarios complets pour un mode de vie intelligent à domicile

QINGDAO, Chine, 20 septembre 2023 /CNW/ - Aujourd'hui se tient à Qingdao, en Chine, le quatrième forum mondial de l'industrie de l'affichage laser, où des experts mondiaux de l'industrie de l'affichage laser, des universitaires, ainsi que plus d'une centaine d'entreprises comme Hisense, Leica Camera, Texas Instruments, Nichia, entre autres, sont réunies pour discuter des plus récents progrès technologiques, et bien plus encore. Dennys Li, président de Hisense Visual Technology, a prononcé un discours intitulé « Scenarios bloom, laser display open the best era » (Scénarios illimités; l'écran laser ouvre une ère sans précédent) pour décrire la stratégie pour les téléviseurs laser et les récentes réalisations mondiales d'Hisense.

Les experts de l'industrie prédisent que d'ici trois à cinq ans, les écrans laser seront considérés comme le chef de file de l'industrie et la technologie d'affichage courante sur le marché. En tant que nouveau leader dans le domaine de la technologie d'affichage, l'écran laser est également le précurseur d'une révolution guidée par des scénarios et d'une percée vers une vie intelligente dans tous les scénarios.

Le téléviseur laser a grandement contribué à la mondialisation d'Hisense. Lors du salon CES 2023, Hisense a lancé le premier téléviseur laser 8K du monde, s'affichant comme un chef de file de l'industrie de l'affichage laser à l'ère 8K. Hisense s'engage à faire des téléviseurs laser la meilleure solution pour les grands écrans domestiques, permettant ainsi aux consommateurs de profiter d'une expérience visuelle haut de gamme. Selon les données d'Omdia, au premier semestre de 2023, Hisense a expédié 41,8 % des téléviseurs laser du secteur, se classant au premier rang sur le marché mondial des téléviseurs laser.

À titre d'objectif stratégique, Hisense prévoit d'investir davantage dans l'établissement de quatre grands centres de recherche et développement en téléviseur laser à Qingdao, Shenzhen, au Japon et aux États-Unis, dans le but de continuer à intégrer la recherche et le développement, la production et les ventes, et de réaliser des mises à jour itératives de la technologie d'affichage laser. En date du 30 juin 2023, Hisense avait demandé 2 230 brevets et en avait accordé 1 075 dans le secteur de l'écran laser dans le monde entier.

À l'heure actuelle, Hisense a mis sur pied trois centres d'innovation axés sur des scénarios pour la maison, les véhicules et les installations commerciales. Hisense investira dans la création d'un groupe de créateurs mondiaux et d'une équipe responsable des supports visuels pour les nouveaux médias, et collaborera avec les marques automobiles pour créer continuellement des expériences immersives. En tant que commanditaire officiel de l'UEFA EURO 2024tm, Hisense attirera l'attention du monde entier sur les téléviseurs laser pendant le tournoi et fera pleinement usage de ses ressources et de ses expériences mondiales pour stimuler la croissance et le développement de l'industrie mondiale de l'écran laser.

