Earnix lance le module « Model Accelerator », basé sur une approche « Apportez votre propre modèle »

Earnix, le fournisseur mondial de solutions SaaS intelligentes et composables pour les assureurs et les banques, a annoncé ce jour, dans le cadre de Earnix Excelerate 2023, le lancement de Model Accelerator, un module Web conçu pour rationaliser et accélérer le processus de création et d'intégration de modèles avancés de tarification, de souscription et de notation en temps réel.

Selon une étude de 2023 commandée par Earnix1, tous les grands dirigeants de compagnies d'assurance prévoient d'intégrer des modèles d'apprentissage automatique à leurs processus de tarification et de souscription. Or 20% seulement des 400 personnes interrogées dans le cadre de l'étude ont déclaré avoir procédé à cette intégration à ce jour. Cette lenteur à agir s'explique par la difficulté d'importer des modèles externes, les processus manuels et répétitifs nécessaires à la construction de modèles linéaires généralisés et le manque de flexibilité du développement de modèles d'apprentissage automatique dû aux contraintes logicielles. De plus, apprécier la valeur des nouveaux modèles d'apprentissage automatique prend du temps car les modèles complexes doivent être recodés dans le moteur de tarification et faire l'objet de tests intensifs.

À la lumière de ces besoins, Model Accelerator a été créé pour être le premier outil à offrir des fonctionnalités d'importation, de création de modèles et d'assistance sur une seule plateforme. Model Accelerator ? qui vient s'ajouter aux solutions Earnix Price-It et Underwrite-It ? propose des accélérateurs facilitant l'intégration des modèles avec les frameworks et formats les plus courants, ainsi que des approches modernes pour démarrer la création de modèles, telles que Earnix Automatic GLM (AGLM) et la modélisation hybride.

Contrairement à d'autres moteurs de tarification, Earnix permet aux assureurs d'intégrer n'importe quel modèle développé par eux-mêmes et de l'exploiter pour la tarification, la souscription et la tarification. Ces accélérateurs réduisent considérablement la complexité de l'interopérabilité des modèles et permettent de créer des modèles modernes, à la pointe de la technologie, développés en externe et qui peuvent continuer à être utilisés de manière native au sein d'Earnix.

« Mettre en oeuvre des modèles d'apprentissage automatique est très complexe et nos clients veulent pouvoir choisir eux-mêmes l'approche analytique qui répond le mieux à leurs besoins, a déclaré Yaron Lavie, vice-président Produits, Earnix. Model Accelerator augmente les capacités d'analyse ouverte, rationalise les processus pour déployer des modèles d'apprentissage automatique en production, fournit de nouvelles techniques pour créer plus rapidement des modèles et permet ainsi à nos clients de faire passer la modélisation sophistiquée au niveau supérieur. »

Model Accelerator améliore la transparence et l'explicabilité pour offrir aux responsables des affaires, de la souscription et de la tarification et aux régulateurs une vision claire de la manière dont les modèles sont utilisés. Le module permet à ces professionnels de comprendre les variables clés qui déterminent les prévisions et la manière dont leur modification peut affecter les prévisions des modèles, afin de les exploiter efficacement pour prendre des décisions commerciales plus éclairées.

À propos d'Earnix

Earnix est le principal fournisseur de solutions critiques intelligentes, composables et basées sur le cloud couvrant la tarification, l'évaluation, la souscription, la personnalisation de produits et la télématique. Ces solutions parfaitement intégrées assurent un retour sur investissement ultra rapide et sont conçues pour transformer la manière dont les sociétés d'assurance et les banques internationales sont gérées, en libérant de la valeur à chaque niveau de l'activité. La société est une source d'innovation pour les assureurs et les banques depuis 2001, avec des clients dans plus de 35 pays sur six continents et des bureaux aux Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et en Israël.

1 « Insurance Operations in a Changing Industry: New Developments Require New Strategies for Success ». À la demande d'Earnix, Market Strategy Group LLC a interrogé 400 cadres de l'assurance à travers le monde assumant une large gamme de fonctions, y compris au niveau de la direction, dans divers services (TI, analyse, produits et souscription). L'échantillon représentait des compagnies d'assurance des États-Unis, du Canada, d'Europe et d'Australie. L'enquête a été réalisée en mai et juin 2023. La version intégrale du rapport sera publiée en octobre 2023.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 septembre 2023 à 12:35

