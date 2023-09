FEELM et Aroma King continuent leur expansion en Europe grâce à des innovations novatrices





Aroma King, célèbre marque de vape originaire de Pologne, a dévoilé son dernier produit jetable : Le Cosmic Max, renforçant ainsi sa présence en Europe.

Aroma King s'est rapidement imposée sur la scène européenne de la vape depuis 2020. Son produit, le Cosmic Max, s'est imposé sur les marchés européens, notamment en Espagne, en France, en Belgique et en Autriche. L'autre produit phare de la marque, la Cosmic Box, est sur le point d'être commercialisé en Allemagne, en Espagne et en Italie.

L'innovant Cosmic Max intègre FEELM Max, la toute première technologie de serpentin en céramique à usage unique au monde. Il se distingue en délivrant plus de 800 bouffées avec 2 mL d'e-liquide, alors que la plupart des produits jetables du marché n'offrent que 600 bouffées, créant ainsi un nouveau standard industriel dans les régions TPD. Cette évolution technologique constitue une alternative supérieure à de nombreux produits jetables reposant sur la technologie du serpentin en coton.

Avec un nombre de bouffées supérieur de 30 % à partir de 2 mL d'e-liquide par rapport à ses concurrents, Cosmic Max établit une nouvelle référence dans l'industrie. Autre avantage du serpentin en céramique : il offre un taux de constance des arômes supérieur à 95 %. Ces caractéristiques, associées au réservoir d'e-liquide transparent caractéristique de l'appareil, permettent non seulement d'atténuer les problèmes liés à l'e-liquide, mais aussi d'améliorer l'attrait visuel de l'appareil. Preuve de leur impact sur l'industrie, Aroma King a fièrement reçu le titre de « Leader de l'industrie » lors des 2 023 Vapouround Awards.

Doté d'un design cylindrique élégant, Cosmic Max séduit avec un éventail de 15 saveurs distinctes, offrant une riche variété au marché européen. Les commentaires des consommateurs ont été extrêmement positifs, soulignant fréquemment sa « douceur », sa « constance » et son « haut niveau de reproduction des saveurs ».

En outre, la très attendue Cosmic Box, avec sa boîte au design unique, devrait être commercialisée en Allemagne, en Espagne et en Italie dans les mois à venir.

Fondée en 2020, la société AROMA KING est surtout connue pour ses dispositifs de vapotage jetables, qui ont été minutieusement conçus avec affection pour les adultes qui souhaitent vaper de manière plus intelligente. Alors que de plus en plus de vapoteurs adultes découvrent que les produits jetables procurent une expérience de vapotage agréable, nous voulons leur proposer une vape au goût délicieux, pratique, facile à utiliser et économique, qui n'a pas d'égal parmi la concurrence.

Marque de technologie phare appartenant à SMOORE, FEELM est le plus important fournisseur de systèmes de cigarettes électroniques en circuit fermé au monde. S'appuyant sur la technologie leader mondiale de chauffage par bobine céramique, FEELM combine une technologie de reproduction d'arômes authentiques à une technologie électronique innovante, garantissant ainsi une sensation ultime et une expérience de vapotage premium.

