LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE TROIS-RIVIÈRES DÉVOILE SA PROGRAMMATION 2023-2024





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières (CMTR) est heureux de dévoiler sa programmation pour l'année 2023-2024, proposant à la communauté de la Mauricie-Centre-du-Québec une programmation variée proposant plus de 30 événements où musique classique et jeunesse vont de pair.

« La majorité des activités musicales que nous offrons sont gratuites et attirent annuellement plus de 2 000 spectateurs. Ces personnes, par leur présence à nos événements, contribuent au développement des talents d'ici. », commente Eve Martin, directrice du CMTR.

Aperçu de la programmation

Trois programmes pour l'Orchestre du CMTR, dont un concert auquel participera Marc Hervieux en tant que soliste ;

en tant que soliste ; Deux concerts d'ensembles ;

Dix mercredis du Conservatoire et plusieurs récitals de classe ;

et plusieurs récitals de classe ; Deux portes ouvertes.

En plus de quelques événements spéciaux, dont le Concours solistes, de retour cette année, et le Concours scène ouverte, le CMTR présente des concerts en collaboration avec plusieurs précieux partenaires de la région, notamment l'OSTR, le Festival international de la Poésie de Trois-Rivières, et le Musée POP.

Le détail complet des concerts et événements de la prochaine année est disponible dans le dépliant de la programmation 2023-2024.

À propos du Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir le formidable talent de ses élèves.

SOURCE Conservatoire de musique de Trois-Rivières

20 septembre 2023 à 12:00

