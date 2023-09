La 9e édition du Comiccon de Québec en octobre : une célébration de la culture populaire au Centre des congrès





QUÉBEC, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre de congrès de Québec accueillera la neuvième édition du Comiccon de Québec les 7 et 8 octobre 2023. Des milliers d'adeptes des comic books, de la science-fiction, de l'anime, du manga, de l'horreur, des jeux vidéo, des jouets et des articles de collection se réuniront pendant deux jours pour festoyer!



Des célébrités invitées seront parmi nous au Centre des congrès! JOHN DE LANCIE (Star Trek, My Little Pony), un grand habitué de notre Comiccon sera des nôtres le samedi seulement; MAGGIE ROBERTSON, une actrice de doublage de jeux vidéo comme Resident Evil Village, God of War Ragnarök et bien d'autres; et LINDA BALLANTYNE, la voix officielle nord-américaine de Serena/Sailor Moon dans la série populaire du même nom! Les deux actrices de doublage seront présentes les deux jours du Comiccon. L'horaire complet sera disponible de 7 à 10 jours avant l'événement.

Des créateurs de comic books et des auteurs de grand renom seront également de la partie, notamment ARTHUR SUYDAM (Marvel Zombies, The Walking Dead), RENÉE WITTERSTAETTER (The Sensational She-Hulk, Thanos Quest), SIMON ESBÉ (Le bouddha brisé, Soul Sister), NATASHA BEAULIEU (Les perles noires) et PHILIPPE-AUBERT CÔTÉ (Le sculpteur de voeux).

Le Comiccon de Québec offrira une programmation diversifiée comprenant des conférences thématiques sur différents sujets, par exemple la création de costumes, le démarrage d'une carrière dans le milieu des comic books ou des démonstrations de jeux vidéo. Des spécialistes de tous les coins de l'univers geek partageront leurs connaissances avec le grand public. Il y aura également des tournois de jeux de société, de jeux vidéo et autres activités, le tout couvrant plus de 54 000 pieds carrés.

De plus, le samedi 7 octobre aura lieu la mascarade, lors de laquelle des cosplayers amateurs présenteront leurs magnifiques créations et incarneront leurs héros préférés du monde des comic books, de l'anime et des jeux vidéo à l'occasion de ce concours de costumes.

Des groupes de cosplay comme et la Garnison Forteresse Impériale (Légion 501e), la Centrale S.O.S. Fantômes du Québec, la 405e Légion et les Vikings Cosplay Québec seront également sur place.



La Delorean du film Retour vers le futur est une des voitures les plus iconiques du monde du cinéma et une réplique sera au Comiccon de Québec pour le week-end! Il n'existe qu'environ 9 000 exemplaires de la Dolorean, et on en compte encore entre 5 000 et 6 000 sur les routes, dont la plupart aux États-Unis. Seulement 88 exemplaires sont sur le marché canadien. Stéphane Girouard est un passionné de voitures de collection et sera fier de vous présenter la sienne. Plus jeune, il a comme nous tous vu le film Retour vers le futur et a tout de suite été passionné par la voiture. Il a finalement pu acheter sa voiture de rêve en 2008 en Pennsylvanie et a commencé la conversion en 2018 pour la terminer en 2023.

Vous pouvez venir prendre des photos dans la Delorean de Retour vers le futur, ainsi que l'horloge de l'hôtel de ville de 1885 de Hill Valley grandeur nature.

Concerts de l'Orchestre Select Start

Samedi 7 octobre ? FINAL FANTASY

Depuis 1987, cette série nous enchante par ses histoires magiques, ses personnages uniques et surtout par ses musiques emblématiques. L'Orchestre Select Start rend hommage aux différents Final Fantasy dans un concert épique où les plus belles mélodies toucheront votre fibre nostalgique à coup sûr!

Dimanche 8 octobre ? ZELDA

Galopant sur les terres d'Hyrule, laissez-vous transporter par la musique de cette saga phare de Nintendo! Mettant à l'honneur les mélodies épiques de la série, l'Orchestre Select Start vous offre un concert grandiose qui fera résonner les murs du Comiccon. Au programme : des extraits des jeux Ocarina of Time, Wind Waker, Link to the Past, et plusieurs autres!

Amusez-vous dans la Zone de jeux sur table d'Infini-jeux!

Le concept est simple, vous prenez un jeu dans nos sections de jeux libres et un membre de notre équipe vous l'installera et vous expliquera les règles pour que vous puissiez y jouer rapidement. Nos animateurs pourront aussi vous suggérer des titres selon vos goûts et votre niveau d'aisance.

Participez à notre tournoi de Roll ?n Bump et venez à nos ateliers de découverte et d'initiation à certains jeux!

NoReset sera également au Comiccon de Québec avec une scène dédiée au gaming! Du speedrun et des démonstrations d'habileté de vos séries préférées seront au rendez-vous! Que vous soyez amateurs d'art pixélisé ou de graphisme haute-fidélité, il y en aura pour tous les goûts.

La Planque Jeux Vidéo vous offre une Zone de jeux vidéo entièrement gratuite! Vous pourrez profiter de notre éventail de consoles de toutes les générations, de la Vectrex à la Switch, en passant par la Genesis et la PS4!

Présentation de l'Activité de Pixel Art La Planque

La Planque Jeux Vidéo vous propose une activité GRATUITE de Pixel Art*! Une vingtaine de places seront accessibles à tous, en rotation et ce, pendant toute la durée de l'événement.

BurlesGeek sera sur scène le samedi 7 octobre à 21 h 30!

La première troupe burlesque à thématique geek établie à Montréal, présente des spectacles d'effeuillage geek depuis 2013. Pour cette édition spéciale, BurlesGeek sort le grand jeu pour un spectacle coquin et déjanté à saveur d'animes, de mangas et de jeux vidéo. DeeDee Dynasty, Golden Thunderpants, Lulu les belles mirettes et Zyra Lee Vanity se partageront la scène, menés par notre duo explosif d'animatrices Selma and Uma Gahd.

Info billets : L'entrée est gratuite pour les enfants de 0 à 12 ans.

À PROPOS DU COMICCON DE QUÉBEC

Le Comiccon de Québec a vu le jour en 2014. Cet événement en plein essor a attiré plus de 10?000 visiteurs à sa dernière édition. Il prend la forme d'un salon consacré à la culture populaire, laquelle englobe notamment les comic books, les bandes dessinées, la science-fiction, l'horreur, le manga, l'anime, les jouets, le cinéma, les jeux vidéo et l'univers du divertissement. L'événement se caractérise par une vaste salle d'exposition, une allée des artistes, des stands de détaillant, des stands interactifs, des conférences spéciales, des projections de film, des séances de photo et de signature d'autographes avec les vedettes, un concours de costumes et une mascarade. Il attire un public de tous les âges partageant un intérêt commun : l'univers de la culture populaire et tout ce qu'il englobe.

Pour plus d'informations, consultez le site comicconquebec.com et la page facebook.com/ComicconDeQuebec pour ne rien manquer.

20 septembre 2023 à 11:40

20 septembre 2023 à 11:40