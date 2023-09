Analytic Partners offre aux marques la possibilité de prendre des décisions prospectives pour stimuler la croissance de leur entreprise





Analytic Partners aide les marques à passer de la modélisation du marketing mix et des rapports d'attribution multi-touch pour les rapports ROI à une intelligence commerciale tournée vers l'avenir et la croissance de l'entreprise.

MIAMI, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Analytic Partners , leader de la mesure et de l'optimisation du marketing, a ajouté de nouvelles capacités à sa plateforme GPS-Enterprise (GPS-E) afin de permettre aux entreprises de prendre des décisions dynamiques et prospectives en toute confiance. GPS-E fournit une intelligence commerciale qui permet aux marques de s'éloigner des mesures rétrospectives et de prendre en compte l'évolution rapide du marché et de l'économie globale.

Dans le paysage commercial actuel de plus en plus complexe, les spécialistes du marketing ne peuvent plus compter sur les rapports de performance ROI historiques de la modélisation du marketing mix (MMM) et de l'attribution multi-touch (MTA) pour planifier leurs activités futures. Ce qui a fonctionné au dernier trimestre pourrait ne plus fonctionner lors du prochain, en raison de l'évolution rapide de l'environnement économique, du comportement des clients et du paysage concurrentiel. Reconnaissant la nécessité d'une planification et de stratégies prospectives, la solution Commercial Analytics et la plateforme GPS-E d'Analytic Partners permettent aux spécialistes du marketing de prendre des décisions proactives qui stimulent leurs marques.

Commercial Analytics s'appuie sur une science avancée et une expertise éprouvée pour comprendre et prévoir l'impact de tous les facteurs commerciaux, notamment la marque, le client, le produit, les opérations, le marché et les facteurs externes. GPS-E intègre des données, des analyses et des informations, et facilite la prise de décisions grâce des prévisions dynamiques et à la planification et l'optimisation de scénarios réels.

De nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles avec Commercial Analytics sur la plateforme GPS-Enterprise d'Analytic Partners :

Une planification proactive ? génère automatiquement des scénarios d'investissement qui intègrent toutes les contraintes internes et les influences extérieures afin de mettre en évidence des opportunités nouvelles et inexploitées pour la création de valeur.

génère automatiquement des scénarios d'investissement qui intègrent toutes les contraintes internes et les influences extérieures afin de mettre en évidence des opportunités nouvelles et inexploitées pour la création de valeur. Des conseils sur les scénarios ? réduit le délai de prise de décision en permettant aux marques de développer, d'optimiser et d'évaluer des plans d'action multi-objectifs à un rythme accéléré.

réduit le délai de prise de décision en permettant aux marques de développer, d'optimiser et d'évaluer des plans d'action multi-objectifs à un rythme accéléré. Une collaboration en matière de prévisions ? permet aux marques d'anticiper et de réagir en permanence aux changements et de partager des informations actualisées entre les fonctions et les équipes. Les marques peuvent facilement s'adapter et s'orienter en fonction de l'évolution des conditions du marché, ajuster les hypothèses et optimiser pour fournir des prévisions plus précises.

permet aux marques d'anticiper et de réagir en permanence aux changements et de partager des informations actualisées entre les fonctions et les équipes. Les marques peuvent facilement s'adapter et s'orienter en fonction de l'évolution des conditions du marché, ajuster les hypothèses et optimiser pour fournir des prévisions plus précises. Une nouvelle interface UI/UX de bout en bout ? permet de découvrir en temps voulu ce qui se passe en coulisses et de faire la lumière sur ce qui est perçu comme une boîte noire. La transparence sur l'exactitude des données, l'analyse et l'actualité des informations renforce la crédibilité de la planification et de la prise de décisions.

Analytic Partners possède plus de 20 ans d'expertise dans la mesure et l'optimisation du marketing, la validation de modèles et de techniques d'analyse, et la réponse à des questions et des objectifs commerciaux à multiples facettes. Les clients qui tirent parti de la solution Commercial Analytics d'Analytic Partners pour prendre des décisions ont été reconnus par l'industrie à plusieurs reprises, en remportant notamment les ANA Genius Awards for Analytics Adoption plusieurs années de suite, le prix Broadbent pour le meilleur dévouement envers l'efficacité lors des IPA Effectiveness Awards et les I-COM Data Creativity Awards. Ces nouvelles capacités reposent sur le succès avéré de la transformation des données en expertise, afin que les marques puissent saisir les opportunités de croissance et générer une valeur commerciale.

Nancy Smith, présidente et directrice générale d'Analytic Partners, a expliqué : « Nous sommes heureux d'ajouter ces améliorations puissantes et prospectives à notre plateforme GPS-E. Le rythme accéléré des changements se poursuit sur le marché. Grâce à nos relations de travail étroites avec nos précieux clients, nous comprenons parfaitement le besoin de capacités de planification et d'optimisation proactives et accessibles. Les premiers résultats sont là, et nos clients sont maintenant mieux outillés pour prendre des décisions commerciales et s'adapter aux défis et aux opportunités dynamiques du marché. »

La solution Commercial Analytics d'Analytic Partners est disponible dès aujourd'hui pour les spécialistes marketing du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://analyticpartners.com/solutions/commercial-analytics .

Contact pour les relations publiques :

Emma Walkom, gestionnaire de compte pour Pumpkin

[email protected]

+44 2072872007

À propos d'Analytic Partners

Analytic Partners est le leader de l'analyse commerciale. Notre plateforme GPS-Enterprise fournit des solutions adaptatives pour une meilleure compréhension commerciale, une planification opportune, une optimisation du marketing et bien plus encore. Nous transformons les données en expertise afin que nos clients puissent créer des liens puissants avec leurs propres clients et atteindre le succès commercial. Pour en savoir plus sur Analytic Partners, consultez leur site internet à l'adresse suivante : analyticpartners.com .

20 septembre 2023 à 11:31

