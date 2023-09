Avis aux médias - Le ministre Steven Guilbeault tiendra un point de presse à New York à l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations Unies





NEW YORK, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, tiendra un point de presse sur Zoom à New York, où il met en valeur les politiques climatiques ambitieuses du Canada à l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations Unies.

Activité : Point de presse Date : Le jeudi 21 septembre 2023 Heure : 13 h 30 (HAE) Lieu : Sur Zoom

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada pour obtenir d'autres précisions.

20 septembre 2023 à 10:18

