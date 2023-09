Yubico est désormais cotée sous le nom de YUBICO sur le Nasdaq à Stockholm





Yubico, premier fournisseur de clés de sécurité d'authentification matérielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle était désormais cotée sous le symbole YUBICO sur le marché Nasdaq First North Growth Market à Stockholm.

Yubico a annoncé son intention d'entrer en bourse le 19 avril 2023, par le biais d'une fusion avec la société de portefeuille suédoise ACQ Bure. La fusion augmente les ressources de Yubico à l'échelle mondiale et permet de protéger davantage d'organisations et de consommateurs contre un éventail de cybermenaces en croissance rapide, notamment les systèmes d'hameçonnage alimentés par l'IA et les attaques par rançongiciel. Ces attaques ne se traduisent pas seulement par des milliards de dollars de pertes annuelles pour les entreprises, mais menacent également la sécurité de fonctionnement des infrastructures et des services essentiels, des agences gouvernementales aux institutions financières, en passant par les usines, les services de santé et les organisations de défense des droits de l'homme.

« Ce jour marque une étape importante pour Yubico, ses clients et ses partenaires dans le monde entier », a déclaré Mattias Danielsson, PDG de Yubico. « Nous avons été les pionniers de l'authentification matérielle moderne, en étant à la pointe des normes de cybersécurité au cours des 16 dernières années. En tant qu'entreprise cotée en bourse, nous sommes impatients de nous appuyer sur ces acquis pour la prochaine phase de croissance, de créer encore plus de valeur pour nos clients et nos actionnaires, et d'inviter d'autres personnes à se joindre à notre aventure ».

Les solutions uniques de Yubico permettent aux organisations de s'attaquer à la source de 90 % des cyberattaques : l'hameçonnage et les identifiants de connexion volés. Sa série phare YubiKey fournit une authentification multifactorielle (MFA) résistante à l'hameçonnage, basée sur des protocoles d'authentification modernes, y compris FIDO2 sans mot de passe (clés d'accès) et la prise en charge de la carte à puce PIV. Les clés de sécurité physique s'intègrent parfaitement à l'infrastructure existante ou moderne d'une organisation. Les services d'entreprise de Yubico permettent de réduire les coûts et la valeur à l'entrée, la flexibilité, le déploiement plus rapide et la distribution transparente des clés de sécurité, étant conçus pour répondre aux besoins d'une organisation où qu'elle se trouve dans son parcours d'authentification.

« Nous sommes fiers et honorés d'avoir construit et établi une norme mondiale pour l'authentification renforcée, et le fait d'être cotés en bourse garantit que notre technologie pourra mieux protéger des millions d'individus dans le monde entier », a déclaré Stina Ehrensvärd, cofondatrice et évangéliste en chef de Yubico. « Cette voie permet à Yubico de continuer à innover et à investir dans sa technologie afin de répondre à la demande croissante d'authentification forte et fluide ».

Yubico (Nasdaq First North Growth Market Stockholm : YUBICO), l'inventeur de la YubiKey, offre la norme d'excellence en matière d'authentification multifactorielle (MFA) résistante à l'hameçonnage, stoppant net les prises de contrôle de comptes et rendant la connexion sécurisée facile et accessible à tous. Depuis sa création en 2007, l'entreprise a joué un rôle de premier plan dans l'établissement de normes mondiales pour l'accès sécurisé aux ordinateurs, aux appareils mobiles, aux serveurs, aux navigateurs et aux comptes internet. Yubico est le créateur et le principal contributeur des normes d'authentification ouvertes FIDO2, WebAuthn et FIDO Universal 2nd Factor (U2F), et en même temps un pionnier dans la fourniture d'une sécurité d'authentification moderne, basée sur des clés matérielles, à grande échelle, à des clients de plus de 160 pays.

Les solutions de Yubico permettent de se connecter sans mot de passe en utilisant la forme la plus sûre de la technologie des clés d'accès. Les YubiKeys fonctionnent dès le départ dans des centaines d'applications et de services grand public et d'entreprise, offrant une sécurité forte avec une expérience rapide et facile.

Dans le cadre de sa mission visant à rendre l'internet plus sûr pour tous, Yubico fait don de YubiKeys à des organisations aidant les personnes à risque par le biais de l'initiative philanthropique Secure it Forward. L'entreprise a son siège à Stockholm et à Santa Clara, en Californie. Pour plus de renseignements sur Yubico, rendez-vous sur www.yubico.com.

