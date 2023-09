LA COMMISSION ROYALE POUR ALULA PRÉSENTERA SES SUCCÈS EN MATIÈRE DE REVITALISATION DES ENVIRONNEMENTS ARIDES À UN PUBLIC MONDIAL LORS DE LA CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ POUR LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE À DARWIN, EN AUSTRALIE





La RCU présentera ses ambitieux projets de reverdissement et de ré-ensauvagement en tant que sponsor principal de la 10 e conférence mondiale sur la restauration écologique, qui contribuera à renforcer la biodiversité mondiale

La RCU a réussi à intégrer plus de 100 000 plants dans la nature avec un taux de survie de 90 %, et prévoit d'en introduire 400 000 de plus d'ici 2024.

ALULA, Arabie Saoudite, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La Commission royale pour AlUla (RCU) présentera ses vastes projets de régénération environnementale lors de la 10e conférence mondiale de la Society for Ecological Restoration (SER2023) qui se tiendra prochainement à Darwin, en Australie. La participation de la RCU en tant que sponsor premium de l'événement amplifiera ses efforts de transformation à AlUla, soulignant son rôle émergent de leader dans la conservation durable des paysages naturels et culturels et le rajeunissement des écosystèmes arides et dégradés.

L'importance de l'événement de cette année souligne l'héritage des conférences mondiales de la SER ; servant de point de rencontre pour les experts et les chercheurs, les événements de la SER fournissent des voies vitales pour l'échange de connaissances sur les dernières tendances dans la science de la restauration, la pratique et la politique. La 10e Conférence mondiale étant la première à se tenir en personne depuis 2019, la contribution de la RCU à la régénération globale d'AlUla sera un point fort de l'événement, qui se tiendra du 26 au 30 septembre 2023.

En tant que gardienne d'AlUla, une région à l'empreinte écologique unique, la RCU est le fer de lance d'un développement responsable et durable à un moment charnière pour la biodiversité mondiale. Elle a établi plus de 11 000 km² de zones protégées, soit plus de 50 % des terres du comté d'AlUla, et a lancé d'impressionnantes opérations de pépinières qui donnent la priorité à la flore indigène, comme le peregrina et l'acacia. D'ici 2035, la RCU prévoit de restaurer écologiquement au moins 65 000 hectares.

Dans la réserve naturelle de Sharaan d'AlUla, qui couvre une superficie de 1 200 km2, un site pilote de restauration de 100 hectares est devenu la marque de fabrique de la stratégie de restauration écologique de la RCU. En adoptant une approche qui exploite la régénération naturelle, la RCU a réussi à intégrer plus de 100 000 plants indigènes dans la nature avec un taux de survie extraordinaire de 90 %, un exploit remarquable dans un climat aussi rude. Alors qu'elle prévoit d'introduire 400 000 plants supplémentaires d'ici 2024, la RCU poursuit son effort d'expansion des zones vertes, en engageant la conversation sur les meilleures pratiques en matière d'éco-restauration.

« Les efforts de restauration dans les paysages désertiques d'AlUla sont des exemples frappants de la manière dont une action déterminée peut produire des changements concrets, a déclaré Stephen Browne, vice-président de la faune et du patrimoine naturel à la RCU. Les accomplissements de la RCU, tels que la réintroduction d'espèces animales indigènes dans leur habitat naturel et le rajeunissement de la flore indigène, transmettent au monde un message d'espoir, de résilience et de collaboration. Notre parrainage et notre participation à la conférence SER2023 n'ont pas seulement pour but de mettre en valeur nos réalisations, mais aussi d'établir des références internationales que d'autres pourront suivre. »

Au-delà de son impact écologique tangible, le travail de la RCU met l'accent sur un récit plus large qui relie la nature et la culture. Une étude récente de la RCU a révélé que les espèces de flore indigène s'épanouissent dans les « îles de conservation » du site d'Hegra, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui illustre parfaitement la résilience de la nature. La RCU considère AlUla comme un modèle pour la protection et le rajeunissement des écosystèmes arides.

L'engagement profond de la communauté est également fondamental pour les objectifs de restauration écologique de la RCU ; 154 gardes forestiers de la communauté d'AlUla ont été formés et déployés pour travailler dans le réseau de réserves naturelles d'AlUla. En confiant la garde de la terre à ceux qui la chérissent et en associant la sagesse locale aux pratiques modernes, la RCU contribue à façonner les meilleures pratiques internationales en matière de gestion des zones protégées.

En alignant ses efforts sur le terrain avec ses ambitions mondiales, la RCU a renforcé son travail grâce à des partenariats stratégiques. Son association avec des entités telles que l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) souligne son engagement en faveur de la collaboration. Cela accentue l'importance croissante de la RCU dans le domaine de l'éco-restauration et transmet un message clair au monde : la restauration est une mission collective, et chaque initiative est vitale pour sauver notre environnement.

La conférence SER2023 permettra à la RCU de diffuser son programme global visant à positionner AlUla comme un modèle pionnier en matière d'éco-restauration. Avec des réalisations allant de la création de vastes zones protégées à la conservation détaillée d'écosystèmes arides, la RCU n'est pas seulement un participant, mais un leader qui établit une norme d'excellence pour la gestion durable de l'environnement dans le monde entier.

Notes à l'intention des rédacteurs :

Il s'agit d'« AlUla » et non d'« Al-Ula »

À propos de la Commission royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214898/Royal_Commission_for_AlUla.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214901/Royal_Commission_for_AlUla_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214916/Royal_Commission_for_AlUla_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214919/Royal_Commission_for_AlUla_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1926109/4282863/Royal_Commission_AlUla_Logo.jpg

20 septembre 2023 à 09:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :