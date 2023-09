KOHLER x SR_A lance un robinet en édition limitée à l'occasion de l'événement Design Miami/ 2023





KOHLER, Wisconsin, le 20 sept. 2023 /CNW/ -- Kohler Co., l'artiste et concepteur britannique primé Samuel Ross, et son studio de design industriel SR_A dévoilent un robinet révolutionnaire à tirage limité, le Kohler x SR_A Formation 01 dans le cadre du salon Design Miami/ 2023. Les angles saisissants et la couleur Orange haptique de style industriel défient la conception et la performance habituelles d'un robinet de salle de bain. La collaboration Kohler x SR_A adopte l'approche artistique avant-gardiste de Samuel tout en honorant l'héritage de 150 ans d'innovation et d'artisanat de Kohler dans l'élaboration d'un nouveau langage de conception pour les solutions d'eau. Ce nouveau robinet à édition limitée remet en question nos interactions quotidiennes avec un objet tant au niveau de la forme que de la fonction en repoussant les limites des matériaux, des formes et des couleurs.

« Tout au long de notre histoire, nous avons été à la fine pointe de l'innovation, de la créativité et du leadership audacieux - des attributs qui s'harmonisent avec l'approche de Samuel et de SR_A. Le robinet Kohler x SR_A Formation 01 est la première réalisation concrète de notre partenariat et offre une expérience sans précédent dans l'industrie, explique David Kohler, président et chef de la direction. « Les idées novatrices que nous partageons dans le cadre de notre collaboration nous aident à renforcer notre position de chef de file dans l'industrie et nous mettent au défi d'élargir nos perspectives en matière de produits et de processus. »

MATÉRIAUX

Moulé en un objet unique et sculptural, par opposition au traditionnel procédé de placage, le robinet Formation 01 établit de nouvelles attentes pour le rituel de l'eau. Le robinet est fabriqué à partir de Neolast, un nouveau matériau exclusif à Kohler, qui permet l'expression dramatique de la forme, un nouveau langage de forme et la saturation des couleurs. Monté sur une plaque en forme d'écusson fabriquée en fonte caractéristique de Kohler, le robinet Formation 01 est le parfait équilibre entre un design avant-gardiste et l'industrialisme intemporel du fer fondu.

FORME

L'ingénierie avancée de Kohler en matière de canal d'eau fait sur mesure permet de faire s'écouler l'eau entre les angles aigus du robinet. La dynamique des fluides requise par la forme et les angles expressifs du robinet exige un contrôle précis de la pression pour permettre la réinterprétation et la conception de la façon dont le débit d'eau est ressenti. La poignée courbe complète l'esthétique ultramoderne de la pièce.

COULEURS

La teinte industrielle Orange haptique évoque les débuts de « Tiger Lily » en 1967 dans la série de produits de salle de bain de Kohler - et marie la couleur distinctive de Ross avec l'héritage et le leadership de Kohler en matière de couleurs.

Fabriqué conformément à l'étude progressive de conception et à l'expérience pratique de SR_A, le robinet est très visible et ses formes engageantes attirent l'attention lorsqu'il est installé dans n'importe quel espace. En raison de sa nature abstraite, le robinet Formation 01 laisse le champ libre à l'interprétation de son utilisateur.

« Nous interagissons avec les robinets tous les jours, et créer un nouveau point de vue de cet acte quotidien est une contribution générationnelle à une étude sur la forme et la fonction, c'est-à-dire à l'élaboration de nouvelles attentes liées aux solutions d'eau pour les générations futures, a déclaré M. Ross. Le robinet créé en collaboration avec Kohler rassemble les signatures de notre studio de design industriel SR_A, et une utilisation intentionnellement abstraite et réductrice de la forme et de la couleur, parfois minimale et saisissante en application. La haute visibilité de l'objet nous ramène à la vision collective que nous avons dans le cadre de la philosophie de notre studio en matière de design, l'expérimentation, liée à la communication hypervisuelle. Nous nous concentrons sur les perspectives et les solutions de design futures qui invitent à la remise en question et à la critique. Cela implique souvent la déconstruction de formes et d'objets familiers. »

Le robinet Formation 01 fera ses débuts au kiosque de Kohler au salon Design Miami/ (du 6 au 10 décembre 2023) et pourra être achetée au sra.kohler.com dès le mois de décembre. En prévision de ce lancement, les visiteurs du site Web de Kohler x SR_A peuvent faire l'expérience du robinet à l'aide d'un filtre de réalité augmentée qui permet aux utilisateurs de placer le robinet dans leur espace personnel ou dans n'importe quel endroit inspirant.

Kohler et SR_A prévoient de révéler plus de détails sur leur partenariat pluriannuel tout au long de 2023 et 2024, et susciter l'inspiration par des dévoilements physiques et des expériences de marque.

Les médias peuvent accéder aux images dans le dossier de presse Kohler x SR_A .

À propos de SR_A

Fondé en 2019, SR_A, par Samuel Ross est un studio de conception progressiste qui a produit des projets commerciaux en collaboration avec le groupe LVMH, le groupe Apple et le groupe Nike, ainsi que des entreprises indépendantes axées sur la technologie et la conception. Cette maison britannique se consacre à l'architecture d'objets dans les domaines du design industriel, du design spatial et de la communication visuelle. Le volet philanthropique du studio, Black British Artist Grants, offre un financement universitaire et des subventions aux artistes sous-représentés des Caraïbes britanniques et aux Britanniques d'origine africaine. Ce faisant, SR_A a formé un conseil consultatif composé des institutions suivantes : The V&A Museum, The Royal College of Art, The British Fashion Council, The Design Museum et l'Université de Westminster. SR_A SR_A est un moyen de générer un changement objectif, esthétique et de structure de la pensée.

Pour en savoir plus, visitez sr-a.com .

À propos de Kohler Co.

Kohler Co. est un chef de file mondial dans le domaine de la conception et de l'innovation depuis 150 ans. L'entreprise se consacre à fournir des produits de cuisine et de bain, des armoires de luxe, des tuiles et produits d'éclairage, des solutions d'énergie distribuée (énergie domestique, systèmes électriques industriels, technologies des groupes motopropulseurs) et les complexes hôteliers de luxe et les plus grands championnats de golf. La société privée Kohler Co. a été fondée en 1873 et son siège social est situé à Kohler, au Wisconsin. L'entreprise élabore également des solutions en réponse à certains problèmes urgents, comme l'eau potable et la salubrité, pour les collectivités mal desservies du monde entier afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures.

KOHLER Cuisine et salle de bain , Énergie , Golf et destinations de villégiature

