AVIS AUX MÉDIAS - François Legault sera l'hôte de la 44e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada





QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, accueillera, à Québec, les 24 et 25 septembre prochains, ses homologues premiers ministres de l'Est du Canada et les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre à l'occasion de la 44e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada (CGNA-PMEC).

À propos de la CGNA-PMEC

La CGNA-PMEC réunit les gouverneurs des six États de la Nouvelle-Angleterre (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et Vermont) ainsi que les premiers ministres du Québec et des quatre provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard).

Cette conférence a été créée en 1973 pour refléter les liens spéciaux qui existent entre les six États de la Nouvelle-Angleterre et les cinq provinces de l'Est du Canada. Les réunions se tiennent en alternance en Nouvelle-Angleterre et dans l'Est du Canada. La dernière réunion a eu lieu au Vermont en 2018.

20 septembre 2023 à 09:00

