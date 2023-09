Fonds régions et ruralité - Plus de 1,4 M$ pour appuyer des initiatives favorisant le développement durable dans la MRC de Manicouagan





BAIE-COMEAU, QC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, est fier d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 449 618 $ avec la MRC de Manicouagan pour appuyer financièrement des initiatives favorisant le développement durable.

Celles-ci s'inscriront dans les domaines social, environnemental ou économique. Elles contribueront à faire vivre l'image de marque de la MRC, « Manicouagan, Terre de visionnaires », afin d'améliorer l'attractivité et la rétention de la population, et d'encourager le développement d'une économie verte. Ainsi, différents projets maximisant la collaboration, la concertation et la transmission des savoirs seront soutenus pour permettre un maillage accru dans le milieu. D'autres initiatives favoriseront, quant à elles, la décarbonation, les énergies vertes ainsi que la conservation et la mise en valeur de la biodiversité.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 208 015 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Manicouagan totalise, quant à elle, 241 603 $.

Citations :

« Je suis très heureux de cette entente entre notre gouvernement et la MRC de Manicouagan. Cette aide financière permettra d'appuyer des projets porteurs pour ma circonscription tout en faisant rayonner notre magnifique territoire! »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Le FRR est un levier financier important qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC, surtout dans le contexte des changements climatiques. Elle contribuera à maintenir et à améliorer la qualité de vie de la population de la Manicouagan! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette annonce de plus de 1,4 million de dollars donnera à la MRC la possibilité de soutenir des initiatives qui permettront notamment d'améliorer l'attractivité de notre région tout en faisant une plus grande place au développement d'une économie verte, entre autres choses. J'ai bien hâte de voir les projets qui émergeront du milieu! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Je me réjouis de cette annonce qui s'inscrit en toute complémentarité des actions entreprises ces dernières années pour développer et dynamiser la Manicouagan. Cette aide financière est un levier important nous permettant de faire émerger des initiatives concrètes et porteuses pour la région, en adéquation avec nos forces et valeurs, solidifiant ainsi notre image "Terre de visionnaires". »

Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

20 septembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :