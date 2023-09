TUMI PRÉSENTE SES NOUVELLES COLLECTIONS ALPHA DANS LE CADRE D'UN PROLONGEMENT DE SA CAMPAGNE « ESSENTIALLY BEAUTIFUL »





La campagne présente les nouvelles collections Alpha X et Alpha Hybrid de la marque et rétablit la différence TUMI grâce à des conceptions uniques en leur genre qui ont fait leurs preuves.

NEW YORK, le 20 sept. 2023 /CNW/ - La marque internationale de voyage et d'art de vivre TUMI célèbre son assortiment de produits Alpha bien-aimé en prolongeant sa campagne d'automne 2023 Essentially Beautiful. La campagne présente les détails soigneusement examinés et méticuleusement conçus des produits des collections d'Alpha X et d'Alpha Hybrid, mettant en lumière les motifs uniques en leur genre avec plus de 600 brevets TUMI et des dessins avec enregistrements dans le monde entier, de même que les façons dont ils travaillent tous ensemble pour créer des sacs qui sont non seulement beaux, mais qui sont également très pratiques.

Ce dernier volet de la campagne Essentially Beautiful rétablit l'ADN de la marque TUMI. En attirant l'attention sur l'une des collections les plus connues et les plus aimées de la marque grâce à un nouveau regard, TUMI souligne ses innovations de produits, ses matériaux et ses conceptions brevetées.

« Nous ne cessons de nous propulser et de faire évoluer nos collections, en fabriquant des produits très performants qui non seulement répondent aux besoins de nos clients, mais les dépassent, a déclaré Victor Sanz, directeur créatif de TUMI. Non seulement la collection Alpha X témoigne de notre dévouement indéfectible quant à la précision et au détail, mais elle illustre aussi notre quête inlassable de qualité et de longévité, en ajoutant plus de valeur à notre collection Alpha, qui est la pierre angulaire de notre collection, sur laquelle nos voyageurs peuvent toujours compter. »

Lancé cet automne et conçu pour dépasser les 40 essais d'endurance de TUMI, l'Alpha X est sa collection la plus solide à ce jour, fabriquée en PX6, un tissu ultra-durable qui offre une combinaison unique de haute résistance et de stabilité thermique. La valise présente également des finis rehaussés, dont un côté extérieur dur et souple et des ferrures bronze foncé.

La nouvelle gamme Alpha Hybrid de la marque comprend la poignée X-Brace 45®, un système télescopique en aluminium de qualité aviation conçu pour supporter chaque torsion, chaque virage et chaque tarmac, ainsi que deux roues encastrées conçues pour se déplacer le plus facilement possible. Alliant l'apparence de la signature d'Alpha et le nylon balistique FXT à une coquille en polycarbonate pour une collection plus légère et ultra-durable, les conceptions rigides de qualité supérieure d'Alpha Hybrid et la confection souple et novatrice sont l'idéal pour les longs voyages d'affaires et leur légèreté rend l'expérience des plus agréables.

La campagne présente également la collection TEGRA-LITEMD de la marque et met en lumière son matériau révolutionnaire TegrisMD. Il offre une force exceptionnelle et un rendement élevé.

Découvrez comment TUMI crée ses produits d'une beauté essentielle @TumiTravel. Découvrez les collections d'automne Alpha disponibles dans les magasins TUMI et au TUMI.com dans le monde entier.

