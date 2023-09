AIR MILES offre aux ménages canadiens une nouvelle occasion d'accumuler facilement des milles grâce au partenariat avec HelloFresh, le principal service de livraison de boîtes-repas au pays





Cette nouvelle offre à durée limitée permet aux adhérents d'obtenir des milles sur leurs six premières commandes de boîtes-repas HelloFresh

TORONTO, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Programme de récompense AIR MILESMD (AIR MILES) annonce l'expansion de son partenariat avec le premier service de livraison de boîtes-repas au Canada. Les adhérents AIR MILES pourront désormais obtenir jusqu'à 1 000 milles en prime sur leurs six premières commandes de boîtes-repas avec HelloFresh. De quoi apporter valeur et commodité supplémentaires pour les Canadiens à l'horaire chargé.

HelloFresh est un service de livraison de boîtes repas par abonnement qui offre aux particuliers des recettes et des repas frais directement à leur porte. Chaque boîte contient des ingrédients frais, en juste quantité, et des fiches de recettes faciles à suivre, afin d'éliminer le temps et le stress liés à la planification des repas et aux courses, tout de réduisant le gaspillage alimentaire. Grâce à une sélection variée de boîtes-repas offrant commodité et de souplesse, il y en a pour tous les ménages et tous les styles de vie.

« Cette nouvelle offre arrive à point nommé pour les adhérents, juste après la rentrée scolaire, alors que nous cherchons tous à retrouver une certaine routine », a indiqué Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. « Nous cherchons toujours à offrir à nos millions d'adhérents plus de façons d'obtenir des milles, c'est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec HelloFresh. Certaines de leurs valeurs fondamentales, qui sont ancrées dans la commodité et la souplesse, correspondent directement à celles d'AIR MILES, et nous sommes ravis de présenter cette offre aux Canadiens. »

À l'occasion de cette collaboration à durée limitée, les adhérents peuvent obtenir 500 milles en prime sur leur première commande d'une boîte-repas HelloFresh et 100 milles en prime supplémentaires pour chacune des cinq commandes suivantes. Soit la possibilité d'obtenir jusqu'à 1 000 milles en prime, qui équivalent à 100 $ en milles ArgentMC AIR MILES à échanger contre du carburant ou des bons d'achat électroniques afin de vous procurer vos indispensables du quotidien. Pour profiter de cette offre, les adhérents doivent s'inscrire au www.hellofresh.ca/airmiles ou saisir le code AIRML1K170 au moment de payer. Cette offre est valable en ce moment et jusqu'au 10 mars 2024.

« En tant que premier service de livraison de boîtes-repas au Canada, il était évident de collaborer avec l'un des plus grands programmes de fidélisation du pays afin de proposer une nouvelle offre alléchante aux Canadiens », a déclaré Philip Kuang, directeur principal des partenariats et de la croissance. « Nous avons hâte d'accueillir les adhérents AIR MILES à HelloFresh et de leur offrir des ingrédients et des recettes alliant fraîcheur et simplicité. Ils pourront ainsi retrouver leurs soirées en réduisant les déplacements à l'épicerie et le temps consacré à la planification des repas. »

Pour en savoir plus sur AIR MILES, visitez airmiles.ca ou téléchargez l'appli AIR MILES dès aujourd'hui.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus connu au Canada, avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, représentant plus de la moitié des ménages canadiens.

Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la souplesse et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants.

À propos de HelloFresh Canada

HelloFresh Canada a été fondée en février 2016. HelloFresh livre à domicile des repas prêts à cuisiner ainsi que des recettes toutes simples et soigneusement choisies, avec juste la bonne quantité d'ingrédients frais et locaux. Elle aide à réduire le gaspillage alimentaire et s'occupe de planifier le menu, de faire les courses, de mesurer les ingrédients et de faire la livraison, si bien qu'il ne vous reste qu'à cuisiner et à manger. HelloFresh offre des repas pour tous les goûts avec ses boîtes Variété, Familiale et Végétarienne. Elle fait la livraison partout au Canada. Dans la période de trois mois allant du 1er octobre au 31 décembre 2020, HelloFresh a livré 179 millions de repas à 5,29 millions de clients actifs dans le monde entier.

