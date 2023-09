Élever le Développement des Talents au Québec Grâce au Partenariat avec SuccessFinder et Alia Conseil





MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - SuccessFinder, le chef de file dans l'évaluation comportementale prédictive des talents en milieu de travail, annonce aujourd'hui une entente de partenariat avec Alia Conseil, un acteur clé dans le domaine de l'expertise-conseil en développement et stratégie du leadership, en maintien, développement et transfert de compétences, en santé organisationnelle et en bien-être au travail.

Dans l'environnement commercial dynamique d'aujourd'hui, nourrir et développer les talents et les leaders forts est primordial pour réussir. Les entreprises comprennent la nécessité d'investir dans la croissance et le développement des compétences de leurs employés. Le partenariat entre SuccessFinder et Alia Conseil permettra de faire passer le développement du talent au niveau supérieur. Avec un engagement commun envers l'excellence et l'innovation, cette collaboration promet d'apporter des changements transformateurs dans la façon dont les initiatives de développement des talents sont menées dans la province de Québec.

La combinaison de l'évaluation comportementale innovante de SuccessFinder, soutenue par plus de 50 ans de recherche et des millions de points de données, avec l'expertise en développement des talents de Alia Conseil offre une valeur ajoutée aux clients. L'évaluation de SuccessFinder fournit des informations inestimables sur les préférences et les forces naturelles de chaque individu, permettant d'adapter le plan de développement aux caractéristiques uniques de chaque participant et à la culture de l'entreprise. Cette approche sur mesure permet un développement des compétences et une progression de carrière plus efficaces. Elle permet également de prendre des décisions basées sur les données et de perfectionner les programmes pour un impact maximal. De plus, favoriser une meilleure compréhension de soi améliore l'engagement et cultive une culture d'amélioration continue.

Le président et chef de l'exploitation de SuccessFinder, Charles Guay, s'est dit enthousiasmé par ce partenariat en déclarant : « Nous croyons que la combinaison des données comportementales précises et nuancées de SuccessFinder avec l'expertise en développement des talents de Alia Conseil créera une synergie puissante et offrira davantage de choix aux organisations québécoises. »

La présidente et chef de la direction de Alia Conseil, Catherine Privé, MAP, CRHA, ajoute : « Notre partenariat avec SuccessFinder renforce notre engagement à fournir les meilleurs programmes de développement de leur catégorie. L'intégration de l'évaluation comportementale dans nos offres améliorera sans aucun doute la croissance et le succès de nos clients. »

Les Québécois peuvent s'attendre à une nouvelle ère de programmes de développement plus efficaces, efficients et adaptés aux besoins individuels et organisationnels, grâce à ce partenariat stratégique entre SuccessFinder et Alia Conseil.

À propos de SuccessFinder

SuccessFinder est une entreprise de technologie RH spécialisée dans l'évaluation comportementale et l'analytique en vue de la sélection, du développement et de la gestion des talents pour des postes essentiels, des individus à potentiel élevé et les leaders. Avec son évaluation psychométrique inégalée formant la partie intégrante de son approche scientifique, elle fournit des analyses approfondies dans une plateforme conviviale permettant de prendre des décisions prédictives et éclairées en matière de gestion des talents et d'opportunités de développement.

SuccessFinder génère des résultats éprouvés pour des centaines de grandes entreprises partout dans le monde, comme CAE, Desjardins, Magna International, iA Financial Group, Novacap, McKesson/Rexall, et de nombreuses institutions financières et entreprises manufacturières internationales.

À propos de Alia Conseil

Leader en développement organisationnel au Québec depuis 30 ans. Possédant une vaste expertise en développement du leadership et stratégie, en maintien, développement et transfert des compétences ainsi qu'en santé psychologique et bien-être au travail. Alliés de choix, nous créons des conditions de performance dans les organisations par le déploiement de leurs talents.

