Reloc Québec étend ses services de relocalisation à Toronto et Ottawa pour célébrer sa 10e année de succès





MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Reloc Québec, l'une des principales entreprises de relocalisation au Québec, est fière d'annoncer une étape importante dans son histoire. À l'approche de son 10e anniversaire, l'entreprise étendra ses services de relocalisation en Ontario, notamment à Toronto et Ottawa, sous le nom Reloc Canada, renforçant ainsi sa présence sur le marché canadien. Cette expansion stratégique permettra à Reloc Québec de mieux servir sa clientèle et de répondre à la demande croissante en matière d'accompagnement professionnel de travailleurs en mobilité.

Depuis sa création en 2014, Reloc Québec s'est engagée à fournir des solutions de relocalisation de haute qualité aux entreprises et aux individus. Grâce à son expertise inégalée, l'entreprise a aidé d'innombrables nouveaux arrivants à réussir leur intégration, qu'ils proviennent de l'international ou qu'ils soient en mobilité interrégionale. Au fil des ans, Reloc Québec a gagné la confiance de ses clients grâce à son engagement envers l'excellence, à son efficacité, à sa flexibilité et à son approche personnalisée.

Reloc Québec profite de cette expansion en Ontario pour collaborer, côte à côte avec son partenaire Sterna, spécialisé en recrutement international, au Salon canadien des technologies de fabrication (CMTS). Ce partenariat efficace permet d'offrir toute la gamme des services liés à la mobilité internationale, allant d'un recrutement professionnel dans 9 pays, à l'immigration et à l'installation complète des travailleurs dans leur nouvel environnement.

Pour toute information, visitez notre site web à l'adresse www.reloccanada.com ou contactez-nous à l'adresse [email protected].

À propos de Reloc Québec

Reloc Québec est une entreprise offrant des services de relocalisation professionnels aux entreprises et aux particuliers depuis 2014. Avec une équipe expérimentée et dévouée, Reloc Québec s'engage à simplifier les démarches pour ses clients, en leur offrant des solutions sur mesure et un service exceptionnel.

SOURCE Reloc Québec

20 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :