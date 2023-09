Lancement du 8e colloque annuel - « Former pour développer pour le futur minier »





VAL-D'OR, QC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Le 8 novembre prochain se tiendra le 8e colloque de l'Institut national des mines (INMQ) du Québec. Cette année, l'événement annuel aura lieu pour la première fois dans la région de la Côte-Nord au Centre de formation professionnelle de Sept-Îles au Pavillon G. Scherrer.

Ayant pour principal objectif d'offrir une vitrine sur la formation minière québécoise, l'Institut national des mines présentera deux conférences portant sur des projets de recherche en cours, notamment sur l'alternance accrue comme voie de qualification et les minéraux critiques et stratégiques. De plus, l'événement rassemblera des conférenciers et panélistes provenant de l'industrie minière, du Centre de recherche ferroviaire RAIL et d'établissements de tous les ordres d'enseignement du Québec. « Il s'agit d'un événement incontournable pour réfléchir sur l'évolution de la formation en s'assurant d'arrimer la formation aux besoins du secteur minier québécois. De plus, nous tenons à présenter nos événements dans les régions ressources du Québec afin de faciliter l'émergence de nouveaux projets et les collaborations entre les établissements d'enseignement, les entreprises du secteur minier et le gouvernement du Québec », a souligné la présidente-directrice générale de l'Institut national des mines, Mme Christine Duchesneau.

Une programmation présentant des sujets variés liés à la formation minière

Le mot de bienvenue sera présenté par la PDG de l'Institut, Mme Christine Duchesneau, ainsi que la présidente du conseil d'administration, Mme Marjolaine Drouin. Par la suite, quatre conférences et un panel d'experts seront offerts aux participantes et participants.

CONFÉRENCE 1 : Le potentiel de l'alternance et de sa voie accrue

Devant les réalités et les défis vécus sur le marché du travail, cette conférence, présentée par Danielle Roy, consultante en éducation-travail à l'Association québécoise de l'alternance études-travail (AQAET), et Sophie-Anne Soumis, conseillère à l'innovation et à la recherche à l'Institut national des mines, mettra de l'avant l'alternance comme voie d'accès à une main-d'oeuvre qualifiée. Vous découvrirez les principales caractéristiques et les avantages que cette formule représente pour chacun des acteurs - l'élève, l'école et l'entreprise -, qui en font une formule gagnante.

CONFÉRENCE 2 : Les minéraux critiques et stratégiques : leurs impacts sur la formation minière québécoise

Portant sur l'un des enjeux primordiaux du gouvernement du Québec, la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (MCS), cette conférence du conseiller à l'innovation et à la recherche de l'Institut national des mines, Nicholas Théroux, présentera le projet de recherche en cours sur le traitement des MCS et leur impact sur l'évolution de la formation minière québécoise.

CONFÉRENCE 3 : Le transport ferroviaire : un incontournable du succès minier

L'un des caractères distinctifs de l'activité minière de la Côte-Nord demeure la présence essentielle d'un réseau ferroviaire performant. Créé en 2020, le Centre d'expertise ferroviaire RAIL (CEFRAIL) est une direction du Cégep de Sept-Îles où se côtoient trois axes : la formation, la recherche et les services techniques. Cette conférence vous fera découvrir la formation nécessaire et les compétences requises au 21e siècle pour conduire, inspecter, réparer et opérer les trains en plus de l'importance accordée à l'entretien des voies ferroviaires grâce aux technologies de pointe.

PANEL D'EXPERTS : La modernisation de la formation et l'acquisition de nouvelles compétences pour le succès du secteur minier québécois

Pour une deuxième année, l'Institut national des mines propose un panel d'experts permettant un échange sur divers enjeux de la formation, notamment la diversité culturelle, la technologie et les savoirs. Ayant pour titre « La modernisation de la formation et l'acquisition de nouvelles compétences pour le succès du secteur minier québécois », ce panel regroupera sept experts du monde de l'éducation et du secteur minier : Louis Ferland, directeur du Centre de formation professionnelle et générale de Sept-Îles, Michel Savard, directeur du Centre de formation professionnelle de l'Estuaire, Mylène Richard, coordonnatrice du programme de Technologie minérale du Cégep de Sept-Îles, Michel Gamache, professeur titulaire à Polytechnique Montréal, Érika Dion, directrice, Développement organisationnel et formation chez ArcelorMittal, Suzie Therriault, directrice générale du CSMO Mines, et Gilles Larouche, directeur du Centre de formation Mitshapeu de la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam.

DÎNER-CONFÉRENCE : La formation chez MFQ : un moteur de croissance!

Un dîner-conférence de l'entreprise Minerai de fer Québec sera offert gracieusement aux participantes et participants sur place. L'entreprise exploitant du fer présentera les orientations qu'elle privilégie pour former son personnel afin de soutenir ses différents projets de croissance. S'appuyant sur divers projets de croissance pour se positionner stratégiquement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'acier vert, Minerai de fer Québec (MFQ) peut compter sur l'expertise, l'ingéniosité et l'engagement d'une équipe de plus de 1 000 employés à son site minier du Lac Bloom, près de Fermont, et à son bureau corporatif à Montréal. Dans ce contexte, rendre accessible une offre de formation continue de qualité, axée sur les nouvelles technologies et les pratiques novatrices, constitue une priorité pour MFQ. L'entreprise se démarque également par la formation qu'elle propose à son personnel sur la culture de ses partenaires innus, ce qui lui permet d'inclure la richesse culturelle et le savoir-faire au coeur de ses opérations.

En après-midi, les participantes et participants du colloque pourront s'inscrire aux visites prévues des établissements d'enseignement situés à Sept-Îles.

Pour assister à l'événement gratuit, le 8 novembre prochain, à Sept-Îles ou en simultané sur le Web, les personnes désirant faire évoluer le secteur minier et sa formation doivent s'inscrire à www.inmq.gouv.qc.ca/colloque2023.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'oeuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

