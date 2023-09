Queues de Castor accueille Michelle Aboud, sa nouvelle v.-p. au marketing





MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Queues de castor Canada inc. (Queues de castorMD) annonce aujourd'hui l'arrivée de Michelle Aboud comme vice-présidente au marketing. En tant que membre clé de l'équipe de gestion, Mme Aboud sera responsable de l'image de la marque, des initiatives marketing ainsi que des stratégies de communication qui consolideront la présence de Queues de castor au pays. Elle contribuera également à l'expansion de l'entreprise dans de nouveaux marchés.

« Je suis ravi d'accueillir Michelle au sein de notre équipe de haute direction. Son expérience auprès de marques d'envergure internationale et son esprit entrepreneurial sont des atouts de taille pour nous, déclare Pino Di Ioia, chef de la direction de Queues de castor. Avec son sens des affaires aiguisé et son amour du produit créatif, elle a le profil idéal pour chapeauter notre service marketing, et le moment ne pourrait être mieux choisi. »

« Je suis très heureuse de rejoindre les rangs de cette entreprise phare d'ici. Au cours des 45 dernières années, Queues de castor a su s'ancrer à la fois dans le plaisir et la nostalgie avec un produit typiquement canadien. L'entreprise est parfaitement positionnée pour innover et conquérir de nouveaux marchés, affirme Michelle Aboud. Plus que jamais, le marketing sera un puissant vecteur d'expansion, ce qui m'emballe au plus haut point. »

Avant de se joindre à Queues de castor, Mme Aboud a occupé divers postes de gestion, notamment celui de vice-présidente principale et directrice générale de McCann Montréal, où elle a orchestré les opérations et les principaux comptes, y compris Monnaie royale canadienne, L'Oréal Canada, Nespresso et Exportation et développement Canada. Elle a aussi oeuvré comme consultante au développement des affaires et à la stratégie de marque auprès de PME et de multinationales, dont The Art of Shaving, dans diverses industries comme celle des produits de luxe et des soins personnels. Plus tôt dans sa carrière, elle a également occupé le poste d'associée et de vice-présidente du service-conseil chez Bleublancrouge, où elle a contribué à d'importants comptes tels que Sephora, Cadillac Fairview, Desjardins et Cineplex.

À PROPOS DE QUEUES DE CASTOR

Queues de castorMD confectionne des pâtisseries artisanales typiquement canadiennes et irrésistiblement délicieuses qui contribuent à ce que tous et toutes savourent pleinement les bons moments. Ses desserts emblématiques créés en 1978 se déclinent en une multitude de saveurs - y compris cannelle et sucre, tartinade chocolat-noisette, beurre d'arachide et Reese'sMD Pieces - qui comblent tous les goûts. L'entreprise compte aujourd'hui 195 franchises au Canada et aux États-Unis et un réseau de distribution à l'international, notamment en France et au Qatar. Pour de plus amples informations, consultez le www.beavertails.com .

20 septembre 2023

