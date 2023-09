Geosapiens lance la première cartographie complète des inondations au Québec





QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Geosapiens dévoile la première cartographie complète des inondations au Québec qui offre une vue cohérente et unifiée des risques d'inondation pour l'ensemble de la province. Cette modélisation, la première du genre au Québec, permet d'identifier les zones comportant des risques d'inondation fluviale et côtière et de gérer plus efficacement l'exposition des biens et des personnes à ce risque.

Un modèle d'inondations fluviales avec une couverture exhaustive du Québec

Le nouveau produit de Geosapiens fournit la modélisation des inondations fluviales la plus exhaustive à ce jour, avec une haute résolution spatiale d'un mètre. Il couvre toutes les rivières et tous les ruisseaux de la province, et propose un niveau de précision sans précédent pour une telle cartographie à grande échelle. Ce produit permet aux assureurs, aux instances gouvernementales et au secteur de l'immobilier de mieux évaluer le risque d'inondation et de faire des choix éclairés en matière de gestion, de planification et de communication des risques.

« Notre produit est basé sur les données les plus à jour, notamment les données topographiques, climatiques ainsi que celles liées à l'occupation de territoire. De plus, il est alimenté par un modèle hydrologique de pointe qui évalue la probabilité d'inondation pour tous les bassins versants du Québec. Ainsi, grâce à notre modélisation, il est possible d'évaluer l'impact des inondations sur les infrastructures et les collectivités », explique Hachem Agili, président-directeur général de Geosapiens.

Un modèle d'inondations côtières, une première au Québec

En plus de son modèle d'inondations fluviales, Geosapiens lance le premier modèle d'inondations côtières au Québec. Ce type d'inondation est principalement causé par les tempêtes de vents intenses se produisant en même temps que la marée haute. Ce modèle couvre les endroits les plus exposés à ce risque au Québec, soit la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Les données de modélisation d'inondations côtières de Geosapiens permettent de mieux se préparer et de gérer ces risques croissants. Ce modèle permettra aux autorités de mieux les comprendre et de mettre en place des mesures d'atténuation adaptées pour protéger les communautés côtières contre les inondations futures. Il permet également aux assureurs de couvrir ces risques; un tel produit d'assurance est rarement offert sur le marché.

Inondations : le Québec face à un défi de taille

Dans les dernières années, la fréquence et la sévérité des événements météorologiques ont augmenté de manière considérable au Québec. Cette évolution est attribuable à plusieurs facteurs, dont les changements climatiques, la croissance démographique et le développement urbain. Les impacts de ces catastrophes sont majeurs, et il est important qu'ils soient bien compris afin de diminuer les pertes économiques et de protéger les communautés.

Avec son produit, Geosapiens outille les différentes parties prenantes, privées et publiques, en leur fournissant des données adéquates afin qu'elles puissent renforcer leur résilience. De plus, comme la couverture actuelle des zones inondables au Québec est incomplète, incohérente et désuète dans plusieurs régions, Geosapiens vient pallier un besoin concret et urgent grâce à son modèle de pointe, qui constitue une avancée majeure dans le secteur.

Une innovation technologique unique en son genre au Québec

Geosapiens a été fondée par une équipe de recherche de l'Institut national de la recherche scientifique expérimentée dans la modélisation des risques climatiques. L'entreprise est la première à effectuer ce type de modélisation d'une haute résolution spatiale, et ce, à l'échelle de la province. Le produit qu'elle a conçu est le fruit de plusieurs années de recherche, de développement et de partenariat avec des universités et des centres de recherche québécois. Il intègre les données topographiques les plus précises et les plus à jour qui soient, lesquelles sont dérivées des données obtenues par lidar.

« Nous prenons soin de concevoir nos modèles à une échelle locale afin d'obtenir une vue précise du territoire, comparativement à des technologies déjà existantes sur le marché qui ont une approche globale. Cette approche personnalisée nous permet d'avoir une idée plus précise des comportements fluviaux et côtiers d'une région à l'autre. Grâce à notre produit, nous donnons accès à des informations détaillées et scientifiquement validées sur les risques d'inondation pour la prise de décisions, notamment dans les domaines de l'assurance, de l'immobilier, de l'ingénierie, de la sécurité civile et du développement urbain », ajoute M. Agili.

Geosapiens travaille au déploiement de son produit de modélisation des inondations sur tout le territoire canadien pour y offrir une couverture complète et cohérente. Son innovation fait désormais de Geosapiens un incontournable dans le domaine et lui permet d'apporter une expertise essentielle pour la prévention et la gestion des inondations au pays.

À propos de Geosapiens

Geosapiens, entreprise québécoise spécialisée dans la modélisation et la gestion des risques d'inondation, a été fondée en 2017 par une équipe de recherche de l'Institut national de recherche scientifique expérimentée dans la modélisation des risques climatiques. L'entreprise a pour mission de développer des solutions d'avant-garde dans le but d'aider la société à augmenter sa résilience face aux risques climatiques. Elle vise à doter la population et les organisations publiques et privées d'outils d'aide à la décision fiables et intuitifs leur permettant de mieux connaître, de prévenir et de gérer ces risques.

