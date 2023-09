TELUS International classée comme chef de file dans le secteur des services de transformation de contenu par NelsonHall à la suite de l'évaluation NEAT de 2023





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise innovatrice en matière d'expérience client numérique qui conçoit, produit et offre des solutions de prochaine génération (en intelligence artificielle [IA] et en modération de contenu notamment) pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été désignée comme un chef de file selon l'évaluation NEAT (NelsonHall's Evaluation Assessment Tool) sur les services de transformation de contenu et ses sous-catégories portant sur l'optimisation des coûts et la génération de revenus.

« Il devient de plus en plus difficile pour les marques de maintenir la sécurité des espaces numériques pour leurs utilisateurs qui naviguent dans un large éventail de complexités, y compris le contenu généré par l'IA, les nouveaux formats tels que la vidéo en direct et le métavers, ainsi que le besoin croissant de modération dans les langues sous-représentées, déclare Jeff Puritt, président et chef de la direction à TELUS International. Cette reconnaissance de NelsonHall témoigne de la capacité de notre équipe à concevoir, élaborer et fournir des services de transformation de contenu de bout en bout qui peuvent être mis à l'échelle, hyper-localisés et adaptés pour répondre aux besoins uniques de nos clients et relever ce défi. »

L'évaluation NEAT de 2023 de NelsonHall a examiné 12 fournisseurs d'expérience client offrant des services de transformation de contenu, qui comprennent la confiance et la sécurité et la gestion de la communauté, ainsi que des services de création de contenu tels que les activités de marketing, y compris la formation en IA, la localisation et l'étiquetage.

« TELUS International développe activement des capacités de transformation de contenu complètes couvrant la confiance et la sécurité, les services d'annotation de données et de contenu pour l'IA, ainsi que la création, la stratégie et la conception de contenu, explique Ivan Kotzev, analyste principal des services d'expérience client chez NelsonHall. Cette évolution permettra à l'entreprise de répondre à la demande croissante des clients pour des solutions de contenu de bout en bout. La présence de TELUS International dans les secteurs des jeux et de la haute technologie est un bon exemple. »

TELUS International a été classée parmi les leaders en raison de l'étendue et de la profondeur de ses offres en matière de confiance et de sécurité dans divers secteurs, de ses solides services d'annotation de contenu et de données d'IA, de ses pratiques exhaustives en matière de bien-être des employés et de ses investissements considérables dans la stratégie de contenu et les capacités de conception. TELUS International a également été classée chef de file dans l'évaluation NEAT de 2022 de NelsonHall sur la transformation des activités en matière d'expérience client et dans l'évaluation NEAT de 2021 de NelsonHall sur les services d'expérience client numérique sur les réseaux sociaux.

Pour obtenir plus de renseignements sur les services de modération de contenu et les solutions d'annotation de données de TELUS International, visitez le site telusinternational.com/content-moderation.

NelsonHall est une société d'analyse mondiale de premier plan dont la mission est d'aider les organisations à repousser les limites du possible dans la transformation numérique des activités. Les études de NelsonHall, effectuées par des analystes des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Europe continentale et de l'Asie, s'appuient sur des études primaires rigoureuses et sont très respectées pour la qualité, la profondeur et la finesse de leurs analyses.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance, de la santé et d'autres domaines.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l'entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l'entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,3 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, consultez telusinternational.com/fr.

