/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Ville de Montréal soutient la réalisation d'un important projet de logements étudiants abordables au centre-ville/

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques au comité exécutif et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, invite les représentantes et les représentants des médias à une annonce concernant une aide financière pour la réalisation d'un projet de logements étudiants à but non lucratif au centre-ville.

Il sera accompagné du conseiller du district de Saint-Jacques et responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, du directeur général et cofondateur de l'UTILE (Unité de travail pour l'implantation de logements étudiants), Laurent Levesque, du président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Martin Raymond et du vice-président aux affaires externes de l'Association étudiante de l'Université McGill, Liam Gaither.

Date : Le mercredi 20 septembre 2023



Heure : 9 h 30



Lieu : 460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 209

20 septembre 2023 à 06:30

