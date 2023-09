Hydro Ottawa et la FIOE s'entendent sur une convention collective de quatre ans





OTTAWA, ON, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Hydro Ottawa et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) ont ratifié une nouvelle convention collective de quatre ans, mettant un terme à la grève qui avait été déclenchée le 28 juin 2023. Cette entente procure aux employés de généreuses hausses salariales ainsi que des gains sur le plan des avantages sociaux, des primes et les allocations.

« Je reconnais que cette interruption de travail a été difficile pour tout le monde, y compris pour tous nos employés. Je tiens vraiment à souligner à quel point je suis encouragé par ce dénouement et combien j'ai hâte d'accueillir nos employés au travail aujourd'hui », a déclaré Bryce Conrad, président et chef à la direction.

Alors que l'entreprise s'affaire à reprendre le cours normal de ses activités, son engagement demeure inchangé : fournir à ses clients et à la collectivité qu'elle dessert une électricité sûre, fiable, abordable et renouvelable.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers nos clients pour la patience et le soutien dont ils ont fait preuve au cours des récents mois », a ajouté Bryce Conrad. « Je ressens également beaucoup de gratitude envers nos équipes de direction et les entrepreneurs, qui ont travaillé jour et nuit sans relâche jusqu'à ce que nous parvenions à un accord. L'engagement et le professionnalisme qu'ils ont démontré tout au long de l'été ont fait en sorte que le courant soit rétabli efficacement et en toute sécurité pour les résidents et les entreprises d'Ottawa lorsque des pannes sont survenues. »

Pour en savoir davantage sur les services à la suite du conflit de travail, visitez hydroottawa.com/travail .

Faits en bref :

Les négociations entre Hydro Ottawa et la FIOE ont commencé le 20 mars 2023. La convention collective des employés représentés par la FIOE a pris fin le 31 mars 2023.

Les membres de la FIOE ont entamé des mesures de grève le 28 juin 2023.

Tout au long de la grève, Hydro Ottawa a continuellement respecté le processus de négociation collective, y compris en négociant de bonne foi afin de parvenir à une entente équitable et responsable à la fois pour ses employés et ses clients.

Au terme de deux semaines de médiation non exécutoire, c'est-à-dire le 14 septembre 2023, Hydro Ottawa et la FIOE ont signé un protocole d'accord qui devait être ratifié par les deux parties.

Les employés d'Hydro Ottawa représentés par la FIOE devraient rentrer au travail le 20 septembre 2023, dès 7 heures.

La FIOE représente environ 390 employés d'Hydro Ottawa.

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., alimente en électricité environ 359 000 habitations et entreprises d'Ottawa et de Casselman. Depuis plus de cent ans, elle fournit à ses clients un service d'électricité propre, sécuritaire et fiable qui contribue au dynamisme et à la durabilité de la région de la capitale nationale. En tant que partenaire de premier plan pour l'atteinte d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa participe au bien-être de la collectivité qu'elle dessert grâce à des pratiques d'affaires durables, à des initiatives de bon citoyen corporatif et à des services à la clientèle de première classe.

www.hydroottawa.com

SOURCE Hydro Ottawa

20 septembre 2023 à 05:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :