Anthony Sage, spécialiste du financement à effet de levier, rejoint Termgrid





Il dirigera l'expansion de l'entreprise dans les banques et les fonds de crédit

LONDRES et NEW YORK, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Termgrid , plateforme logicielle pour les marchés de capitaux privés, a annoncé aujourd'hui qu'Anthony Sage a rejoint l'entreprise en tant que responsable mondial du crédit privé et de la couverture des banques.

Anthony met au service de Termgrid plus de 30 ans d'expérience dans les domaines du financement par emprunt, du financement de promoteurs et de la couverture. Il a passé 11 ans chez BNP Paribas en tant que responsable du financement de sponsors pour la région EMOA, a été vice-président du conseil de RBC Capital Markets et a travaillé pendant plus de 15 ans chez RBS.

La plateforme Termgrid est utilisée par plus de 650 institutions dans les domaines du capital-investissement, du crédit privé, des banques et des conseillers, et dans ce rôle, Anthony collaborera au renforcement des relations de Termgrid avec les communautés du crédit privé et des banques et leur permettra d'exploiter davantage la plateforme pour répondre à leurs besoins spécifiques.

« Termgrid traverse une période palpitante, a déclaré Dipish Rai, fondateur et PDG de Termgrid. Nous avons atteint un point d'inflexion en termes de croissance et notre plateforme logicielle est maintenant utilisée par plus de 10 000 professionnels pour exécuter et gérer leurs opérations de financement. La vaste expérience et le leadership d'Anthony dans l'industrie du financement à effet de levier aideront Termgrid à renforcer sa position de chef de file dans le domaine de la technologie des marchés de capitaux privés. »

Anthony Sage a commenté : « La plateforme est révolutionnaire pour l'industrie et tous les acteurs du financement l'ont réclamée à cor et à cri, comme en témoigne l'adoption rapide par les poids lourds du marché du capital-investissement. Termgrid est une solution technologique qui change la donne et qui permet à toutes les parties de gagner en efficacité à chaque étape du processus de financement.

Son potentiel est considérable et j'ai hâte de mettre à profit ma compréhension approfondie des subtilités du processus de financement, ainsi que mon réseau dans l'industrie, pour favoriser l'engagement continu et le succès de la plateforme. »

À propos de Termgrid

Termgrid est la plus importante plateforme logicielle conçue pour les marchés de capitaux privés.

Elle a été créée par des professionnels de l'industrie pour résoudre les inefficacités du processus de financement, en rationalisant le flux de travail de bout en bout pour tous les participants à l'opération afin de favoriser l'efficacité et la compréhension à chaque étape d'une transaction. Actuellement, plus de 650 institutions et 10 000 professionnels de la finance à travers les communautés d'emprunteurs, de prêteurs et de conseillers utilisent Termgrid pour exécuter et gérer leurs financements ou participer à des transactions.

Termgrid a son siège à Londres et à New York. Pour en savoir plus, rendez-vous sur app.termgrid.com

