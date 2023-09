iCana lance un circuit intégré de formation de faisceau pour les applications 5G mmWave à l'EuMW 2023

OneStream Software, leader des solutions de gestion des performances d'entreprise (CPM) pour les plus grandes sociétés à travers le monde, proposant des outils avancés de clôture financière, consolidation, reporting, planification et prévisions, a...

iCana Limited (iCana), fournisseur de composants RF semi-conducteurs sans usine pour les télécommunications sans fil, a présenté son circuit de formation de faisceau ICAMB2629-A en mmWave pour les bandes n257 et n261 sur le stand no 546C de la...