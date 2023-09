Triple Helix, unestartup belge spécialisée dans l'économie circulaire entend réduire de moitié les émissions liées au recyclage de la mousse grâce à une nouvelle installation visionnaire





Pour ses nouveaux processus innovants, l'entreprise s'est équipée d'une technologie de haute précision, intelligente et fiable

BRUXELLES, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce la signature d'un accord en vue de fournir une solution de traitement de pointe et des systèmes intelligents de contrôle de l'énergie à Triple Helix, une startup belge spécialisée dans le recyclage.

Afin d'atteindre le niveau de précision et de fiabilité requis pour concrétiser sa vision, Triple Helix a choisi le système de contrôle-commande distribué PlantPAx 5.2 de Rockwell Automation, qui sera associé aux tableaux de contrôle de l'énergie modulaires et configurables de CUBIC.

« Pour que notre nouvelle usine fonctionne, nous avons besoin de contrôler intégralement chaque étape du processus », a déclaré Steven Peleman, directeur général de Triple Helix. « Il nous fallait pour ce faire un système capable de nous apporter les informations et la flexibilité indispensables pour une optimisation permanente ; nous ne pouvions nous permettre de recourir à une "boîte noire" ». En outre, nous avions besoin d'un partenaire doté d'une présence mondiale et qui pourrait travailler accompagner le déploiement de cette technologie à l'international. Tous ces facteurs nous ont menés à Rockwell Automation. »

Fondée en 2020, la société Triple Helix est spécialisée dans le recyclage avancé de matériaux. Basée à Anvers en Belgique, l'entreprise construit actuellement une nouvelle usine de recyclage de mousse de polyuréthane à la pointe de l'innovation. Chaque année, les usines européennes produisent plus d'un million de tonnes de mousse de polyuréthane.

Grâce à sa technologie de recyclage SurePure, Triple Helix nettoie la mousse usagée qui a atteint la fin de son cycle de vie et la décompose en composants chimiques, utilisés pour fabriquer de nouveaux produits. La réincarnation matérielle ou la tentative de conserver les molécules existantes à la fin de leur cycle de vie, constitue le coeur de métier de Triple Helix Molecules as a Service.

Très économe en énergie, le processus de recyclage ne produit presque aucun déchet et, par rapport aux méthodes d'élimination conventionnelles, réduit les émissions de gaz à effet de serre de 50 %. Mais pour que la nouvelle usine fonctionne, Triple Helix doit être en mesure de contrôler le processus de recyclage en permanence et avec un haut niveau de précision.

L'entreprise doit pouvoir surveiller et ajuster chaque aspect du processus afin de réaliser des produits de qualité maximale tout en respectant des normes de sécurité strictes, mais également être capable de se reconfigurer rapidement pour s'adapter à différentes qualités de mousse et produire différents produits finaux, en fonction des besoins du marché.

« Nous sommes fiers d'être le partenaire de lancement technologique de Triple Helix », a déclaré Pierre Teszner, vice-président de Rockwell Automation pour la région Europe centrale et orientale. « Rockwell Automation s'engage à aider ses clients à innover et à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. Triple Helix est un formidable exemple fdes deux. Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec l'entreprise sur son usine d'Anvers et, à terme, à sur son déploiement au plan mondial. »

