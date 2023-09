Immergez-vous dans un luxe inoubliable avec les dernières offres flash incroyable de l'Address Beach Resort à Dubaï pour le mois de septembre





Address Beach Resort, la quintessence du luxe et de la détente au coeur de Dubaï, annonce des offres flash exclusives, accordant aux voyageurs l'opportunité de vivre des vacances de rêve. Il permet de capturer des souvenirs inoubliables, offrant des réductions extraordinaires allant jusqu'à 35% sur les tarifs des chambres, un petit-déjeuner gratuit et une réduction remarquable de 30% sur les traitements spa agréables et expériences gastronomiques inédites.

L'Address Beach Resort est situé au coeur animé de Jumeirah Beach Residence (JBR), à proximité de certains des meilleurs lieux de divertissement, de restauration et de vie nocturne. En tant que propriété véritablement emblématique de Dubaï, l'hôtel constitue un point de repère de la ville et détient deux titres de record du monde Guinness pour « la plus haute piscine extérieure à débordement dans un bâtiment », et « le plus haut étage de pont aérien occupable au monde ».

Les chambres spacieuses et élégamment aménagées offrent une vue imprenable sur le Golfe arabique tandis que 8 destinations gastronomiques inégalées vous occuperont tout au long de votre séjour. Bénéficiant d'une majestueuse piscine à débordement au 77ème étage, d'un spa rajeunissant au 75ème étage et d'une salle de sport ultramoderne, Address Beach Resort tient à répondre à tous les besoins.

Les clients séjournant deux nuits ou plus peuvent également profiter du thé gourmand de l'après-midi et des délicieuses collations au The Lounge, situé dans l'élégant hall, dans une ambiance chaleureuse et accueillante, ou se délecter d'une heure de griserie (Happy Hour) au Li' Brasil, un restaurant animé de cuisine métissée aux ambiances brésiliennes et libanaises.

Cette offre flash imbattable démontre la meilleure image de Dubaï, alors ne la manquez pas.

Dates de réservation : du 25 septembre au 27 septembre

Dates de séjour : du 25 septembre 2023 au 31 mars 2024

Offre : Jusqu'à 35 % de réduction sur les tarifs des chambres

Inclusions :

Petit-déjeuner

30 % de réduction sur le spa et les restaurants

Séjour de 2 nuits ou plus et obtenez soit :

Un thé gourmand de l'après-midi au The Lounge OU une heure de griserie (Happy Hour) au Li' Brasil

*Pour de plus amples détails ou pour réserver, veuillez consulter le lien suivant : https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/ ou appelez le numéro +971(0)48798899 ou envoyez un courrier électronique sur [email protected]

Termes et Conditions : les clients peuvent profiter du thé gourmand de l'après-midi ou de l'heure de griserie (Happy Hour) une fois par séjour. Le thé de l'après-midi est servi tous les jours de 15h00 à 20h00 uniquement dans TheLounge. Happy Hour est disponible au Li' Brasil tous les jours de 17h00 à 21h00. D'autres termes et de conditions peuvent s'appliquer.

