Xinhua Silk Road : le forum de coopération China-Europe Railway Express organisé à Lianyungang, dans le Jiangsu, à l'est de la Chine





PÉKIN, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le forum de coopération China-Europe Railway Express s'est tenu vendredi à Lianyungang, dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine. Quelque 500 représentants de 29 pays et régions se sont réunis dans cette ville côtière pour échanger leurs points de vue sur les moyens de faire progresser le développement de haute qualité du China-Europe Railway Express, tout en élargissant la coopération dans des domaines tels que le commerce et l'investissement, les échanges culturels et la connectivité terrestre et maritime.

Dans le cadre des événements marquant le 10e anniversaire de l'Initiative « la Ceinture et la Route » (BRI), le forum a été témoin du lancement du site Web du China Railway Express (CR Express), un portail qui servira non seulement de fenêtre importante pour obtenir des informations sur le China-Europe Railway Express, mais qui apportera également un soutien supplémentaire aux entreprises qui utilisent les services du China-Europe Railway Express.

En tant que projet phare et marque de référence de la BRI, le China-Europe Railway Express a donné un nouvel élan au développement économique régional et a assuré la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement internationales, ont noté les experts.

Placé sous le thème « Approfondir l'interconnectivité et promouvoir une coopération gagnant-gagnant », le forum a été organisé par la Commission nationale du développement et de la réforme, le ministère des Transports, l'Administration générale des douanes, le China State Railway Group et un certain nombre d'autorités locales.

Il convient de noter que la province de Jiangsu est l'une des premières provinces chinoises à lancer le China-Europe Railway Express. Les données montrent que 1 504 voyages ont été effectués au cours des huit premiers mois de cette année, dont un record de 214 voyages pour le seul mois d'août.

Située dans la zone côtière centrale de la Chine, Lianyungang est le terminal oriental du Nouveau pont terrestre eurasien, long de 10 900 km, un passage international reliant le Pacifique et l'Atlantique. En tant que point d'appui solide de la coopération dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », tels que la base de coopération logistique Chine-Kazakhstan de Lianyungang et le parc logistique international de l'OCS (à Lianyungang).

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/336128.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2213168/1.jpg

19 septembre 2023 à 20:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :