La connectivité Inflight d'Intelsat étendue à tous les avions Airbus





Intelsat, l'opérateur de l'un des plus grands réseaux satellites et terrestres du monde, ainsi que l'un des principaux fournisseurs de connectivité en vol (IFC), a annoncé aujourd'hui que ses offres de réseau multi-orbite, reposant sur des satellites en orbite terrestre basse (LEO) et géostationnaire (GEO), seront disponibles pour les compagnies aériennes et les bailleurs d'aéronefs grâce à la solution Airspace Link (HBCplus) d'Airbus. Intelsat sera le plus grand fournisseur de services dans le catalogue de services IFC flexibles du fabricant.

« Consciente du fait que chaque compagnie aérienne est unique, Intelsat de par sa flexibilité traditionnelle met à la disposition de ses clients une offre largement variée et étendue, notamment des options d'équipement adaptées à leur usage, ainsi qu'une variété de modèles commerciaux et d'offres de services aux passagers », a déclaré Dave Bijur, Vice-président principal de l'aviation commerciale chez Intelsat. « Avec Airbus, nous passons au stade supérieur et tirons parti des propriétés des satellites GEO et de la faible latence fournie par les satellites LEO. »

À partir des livraisons d'aéronefs prévues pour le premier semestre de 2026, les compagnies aériennes pourront choisir le terminal ESA en bande Ku d'Airbus, conçu pour des connexions simultanées au réseau GEO d'Intelsat et aux réseaux LEO, tels que OneWeb. Ce plan de routage des données offrira un service IFC premium avec un niveau de résilience mondial inégalé, une faible latence et un débit élevé qui sont propres à Intelsat. Dans le cadre de l'accord, Airbus assurera la gestion de l'installation du système HBCplus lors des mises en service et des mises à niveau, ainsi que le support en service associé.

« Le nouveau service IFC multi-orbite combiné est la preuve de la coopération réussie entre les équipes d'Airbus et d'Intelsat dans un contexte de développement de solutions communes en réponse aux demandes des clients », a déclaré Maximilian Ruecker, Vice-président Achat sièges en cabine, IFE (Divertissement en vol) et l'électronique. « L'utilisation innovante par Intelsat des satellites GEO et LEO pour offrir de manière transparente une solution multi-orbite combinée s'inscrit dans la nature déroutante de l'écosystème ouvert Airspace Link. »

19 septembre 2023 à 20:45

