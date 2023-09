Tecnotree franchit une nouvelle étape avec l'obtention de l'insigne Diamant : Chef de file de la conformité à l'API ouverte du TM Forum avec 59 API certifiées





Tecnotree, une plateforme numérique mondiale et un leader des services pour l'IA, la 5G et les technologies cloud-natives, a reçu l'insigne Diamant pour la conformité à l'API ouverte du TM Forum. La certification démontre que l'entreprise s'est conformée à un total de 59 API ouvertes certifiées, dont 9 API ouvertes du monde réel, passant ainsi de l'insigne Platine à l'insigne Diamant. Grâce à cette réalisation historique, Tecnotree occupe désormais la première place en ce qui concerne le nombre total d'API certifiées parmi tous les membres.

Le TM Forum est une alliance mondiale d'entreprises de télécommunication et de technologie, qui dirige le secteur en définissant les éléments constitutifs de nouveaux modèles d'exploitation, de nouveaux partenariats à fort impact et de plateformes logicielles avancées. Sa communauté de fournisseurs de services de communication (FSC) et de vendeurs constitue une plateforme permettant aux acteurs du changement de l'industrie de partager des innovations révolutionnaires, des évolutions du marché, des lancements de produits et des parcours de transformation des entreprises.

La certification « Conformité à l'API ouverte » reconnaît la mise en oeuvre réussie d'API ouvertes dans des produits commerciaux et des déploiements réels, et démontre l'engagement en faveur d'une architecture numérique ouverte et de normes industrielles.

Tecnotree se concentre sur la transformation numérique des entreprises et sur la satisfaction des attentes croissantes de l'industrie mondiale des communications grâce à l'innovation et à l'agilité. Les API ouvertes du TM Forum permettent un écosystème numérique ouvert offrant des fonctionnalités de gestion essentielles aux services numériques, réduisant les délais de mise sur le marché et améliorant la rentabilité. La pile numérique phare de Tecnotree - alimentée par des API ouvertes certifiées par le TM Forum, permettra une intégration rapide et flexible. Cela permettra à Tecnotree de mener à bien le parcours de numérisation pour les CSP et leurs partenaires, offrant ainsi un large éventail d'opportunités de croissance des revenus.

« Nous félicitons Tecnotree d'avoir obtenu le prestigieux insigne Diamant pour la conformité à l'API ouverte du TM Forum et nous nous réjouissons de célébrer leur succès. Les API ouvertes du TM Forum sont extensibles de par leur conception et minimisent le besoin d'intégration spécialisée. Avec un nombre remarquable de 55 API ouvertes certifiées, Tecnotree démontre la puissance de l'architecture numérique ouverte et de la collaboration. Cette reconnaissance témoigne de leurs réalisations en matière d'innovation, d'amélioration de l'expérience des utilisateurs et d'amélioration significative de l'activité de leurs clients », a déclaré George Glass, directeur technique du TM Forum

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape importante et d'avoir reçu l'insigne Diamant pour la conformité à l'API ouverte du TM Forum. Le fait d'être le leader de l'industrie dans la certification des API ouvertes du TM Forum a joué un rôle clé dans la transformation du portefeuille de produits de Tecnotree. Grâce à cette certification, nous nous engageons à créer un écosystème numérique ouvert pour nos clients et à favoriser la transformation numérique en relevant les défis commerciaux et techniques des fournisseurs de services de télécommunications (CSP) modernes.

Consultez le classement ici : Aperçu de conformité à l'API ouverte de TM Forum | TM Forum

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un acteur du système de soutien aux entreprises (BSS) numérique prêt pour la 5G, avec des capacités IA/AA et une extensibilité multi-cloud. La plateforme Tecnotree est certifiée Diamant par les normes de l'API ouverte du TM Forum et notre Pile Numérique BSS agile et à source ouverte comprend la gamme complète (de la commande à l'encaissement) des processus commerciaux et de la gestion des abonnements pour les télécommunications et d'autres industries de services numériques créant des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit également une technologie financière et un marché numérique B2B2X à expériences multiples à sa base d'abonnés par le biais de la plateforme Tecnotree Moments pour renforcer les communautés numériquement connectées dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, des services OTT et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq d'Helsinki (TEM1V).

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.tecnotree.com

19 septembre 2023 à 18:45

