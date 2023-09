Long Island Press amplifie un livre blanc de RevBits qui explore un cyber piratage dévastateur de 2022 sur les systèmes informatiques du comté de Suffolk, dans l'État de New York.





RevBits, une entreprise de solutions en cybersécurité basée à Long Island, New York, a mené une enquête sur le piratage informatique survenu en 2022 dans le comté de Suffolk, New York. Ce piratage a mis les systèmes gouvernementaux hors service pendant des mois, affectant le travail municipal et l'interaction des citoyens avec leur gouvernement de comté. Le livre blanc de RevBits, intitulé « Suffolk Hack Part of a Chinese Plot? », a récemment été présenté dans un article compagnon de l'édition de septembre du Long Island Press.

Il y a un an, le 8 septembre 2022, un e-mail anonyme est apparu sur le système informatique du gouvernement du comté de Suffolk, annonçant un piratage dévastateur : des voleurs non identifiés avaient saisi quatre téraoctets de données, soit environ 300 millions de pages d'informations gouvernementales détaillées, y compris des informations personnelles hautement confidentielles concernant 26 000 employés actuels et anciens, ainsi que des informations bancaires et personnelles liées à plus de 400 000 personnes ayant reçu des amendes de circulation et de stationnement au cours des dernières années.

Le piratage a paralysé les systèmes gouvernementaux, affectant l'industrie immobilière valant plusieurs milliards de dollars, entraînant des pertes de dizaines de millions de dollars pour les petites entreprises familiales et désactivant des fonctions clés du système d'urgence 911 du comté.

Le livre blanc de RevBits révèle que les plus hauts responsables de l'application de la loi et du renseignement américains sont convaincus que l'intrusion a été réalisée par des équipes de piratage du gouvernement chinois dans le cadre de la quête de Pékin pour la suprématie mondiale d'ici 2049.

Le livre blanc, initié par le PDG de RevBits, David Schiffer, qui a fondé et dirigé Safe Banking Systems avant de diriger RevBits, est un vétéran du monde de la cybernétique, ayant été impliqué dans de nombreuses affaires informatiques majeures des dernières décennies, du blanchiment d'argent au Kremlin à des failles de sécurité à la FAA. « Ce piratage nous touche de près, car nous sommes une entreprise basée à Long Island, et j'ai été presque toute ma vie un résident de Long Island », a déclaré Schiffer. « Le fléau des piratages commandités par des États doit être pris au sérieux par les entreprises, mais, plus important encore, par les gouvernements, car ils sont responsables de la prestation de services et de programmes essentiels aux citoyens. Malheureusement, comme le souligne notre livre blanc, le gouvernement du comté de Suffolk a été très mal préparé pour faire face à cette attaque. »

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles sont confrontées les entreprises en proposant de multiples outils de sécurité avancés qui peuvent être administrés au moyen d'une plateforme de sécurité unifiée. RevBits, dont le siège social se trouve à Mineola, dans l'État de New York, a des bureaux situés à Princeton, au New Jersey, à Boston, au Massachusetts, à Londres, en Angleterre et à Anvers, en Belgique. Pour en savoir plus sur RevBits, consultez le site RevBits.

RevBits propose une gamme complète de solutions couvrant les principaux types de menaces : RevBits Endpoint Security & EDR, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network, et RevBits Deception Technology. Pour les clients utilisant plus d'une solution de RevBits, la gestion se fait par l'intermédiaire de la plateforme RevBits Cyber Intelligence Platform, un environnement unifié à affichage simple qui traite, met en corrélation et signale les menaces tout en fournissant des renseignements pour une réponse administrative rapide. RevBits Cyber Intelligence Platform peut être intégré avec tous les SIEM courants.

RevBits a chargé le journaliste chevronné James Mulvaney de mener des recherches et de rédiger un rapport. Mulvaney est un journaliste d'investigation lauréat du prix Pulitzer qui a une vaste expérience dans la découverte de crimes internationaux.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 septembre 2023 à 17:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :