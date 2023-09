AVIS AUX MÉDIAS - Avis aux médias?: Point de presse de l'opposition officielle





QUÉBEC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, et en matière de soins à domicile, Mme Linda Caron, informe les représentantes et les représentants des médias qu'elle tiendra un point de presse le mercredi, 20 septembre. La députée de La Pinière sera accompagnée de membres de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec et du groupe « les Invalides au front ». Le président du conseil d'administration de la COPHAN, M. Paul Lupien et Mme Danielle Drolet, du groupe « les Invalides au front », seront présents à ce point de presse.

DATE?: ?????????? Mercredi, 20 septembre 2023

HEURE?:???????? 11h30

LIEU?:???????????? Foyer de l'Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

19 septembre 2023 à 16:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :