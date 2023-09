Julie Gerardi rejoint Parse Biosciences au poste de vice-présidente du développement commercial





Parse Biosciences, l'un des principaux fournisseurs de solutions de séquençage de cellules uniques accessibles et évolutives, a annoncé aujourd'hui que Julie Gerardi a rejoint la société au poste de vice-présidente du développement commercial. Gerardi dirigera la stratégie commerciale pour les applications à grande échelle des plateformes Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR et CRISPR Detect de Parse pour la découverte et le développement de médicaments pharmaceutiques.

« Alors que la demande augmente pour la solution de séquençage de cellules uniques de Parse dans le domaine de la découverte de médicaments, nous avons fait appel à des talents qui peuvent nous guider à travers cette prochaine phase d'expansion », a déclaré le PDG et cofondateur de Parse, Dr Alex Rosenberg. « Julie a une compréhension inhérente de ce marché et l'expérience et les relations nécessaires pour accélérer notre croissance déjà considérable. Nous sommes ravis qu'elle se joigne à nous. »

Biochimiste de formation, Gerardi apporte dans ce nouveau rôle plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la découverte de médicaments et elle a dirigé des opérations commerciales dans des entreprises à petite et grande échelle, des startups aux entreprises du classement Fortune 500. Elle rejoint Parse après avoir travaillé chez Tempus Labs, où elle a occupé le poste de vice-présidente du développement commercial, supervisant ainsi les opérations commerciales et le développement de leurs programmes de modélisation biologique et d'organoïdes tumoraux.

Auparavant, elle était vice-présidente des ventes mondiales et des opérations commerciales ? biologie synthétique chez Telesis Bio, et a également été directrice principale du développement commercial, analyse spatiale des protéines des marchés stratégiques ? oncologie chez Definiens, où elle était partenaire stratégique dans leur intégration à AstraZeneca. Elle a étudié la biochimie à l'Université du Tennessee, à Knoxville et est titulaire d'un diplôme en gestion des biotechnologies du Menlo College.

Gerardi a remarqué : « Evercode permet d'appliquer des approches de séquençage de nouvelle génération de cellules uniques à des millions de cellules provenant de centaines d'échantillons dans une seule étude, offrant ainsi la portée et l'échelle nécessaires permettant de surmonter les limites du séquençage traditionnel de cellules uniques. Parse est sur le point d'inaugurer la prochaine explosion de la NGS et je suis honorée et enthousiaste de faire partie de l'équipe talentueuse qui est à l'origine de ces avancées. »

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale dans les sciences du vivant ayant pour mission d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur inégalée, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, le traitement par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Grâce à la technologie développée à l'Université de Washington par les cofondateurs Alex Rosenberg et Charles Roco, Parse a levé plus de 50 millions de dollars de capitaux et est désormais utilisée par plus de 1 000 clients à travers le monde. Sa gamme croissante de produits comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture et une solution d'analyse de données.

Parse Biosciences est basée dans le quartier animé de South Lake Union à Seattle, où elle a récemment été agrandie pour devenir un nouveau siège et un laboratoire de pointe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.parsebiosciences.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 septembre 2023 à 16:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :