Un rendez-vous manqué - Loto-Québec retire son projet de salon de jeux au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Après avoir pris connaissance de l'avis de la Direction générale de la santé publique, Loto-Québec préfère retirer son projet de salon de jeux au centre-ville de Montréal, et ce, malgré les dispositions permettant sa réalisation. Les conditions ne sont pas réunies pour assurer le succès de la démarche.

Consciente que le jeu, et plus particulièrement les appareils de loterie vidéo (ALV), représente un certain risque, Loto-Québec a proposé un projet responsable. Ce dernier prévoyait de réduire l'accessibilité au jeu par le retrait de 600 ALV installés dans des bars situés dans des zones défavorisées de l'île de Montréal. Cela se serait traduit par le retrait de 20 % des ALV et une réduction de 20 % des établissements avec des ALV à Montréal.

Loto-Québec comprend que certains éléments liés à la localisation du salon de jeux amplifient davantage les risques aux yeux de la Santé publique : son emplacement au centre-ville de Montréal, dans un local adjacent au Centre Bell, et son association au Groupe CH, une marque aussi connue qu'appréciée.

Loto-Québec respecte l'avis de la Santé publique, mais elle est persuadée qu'il s'agit d'un rendez-vous manqué. Des pratiques de commercialisation responsable reconnues, soit une offre de divertissement variée favorisant la socialisation et encadrée de façon sécuritaire et responsable, auraient d'ailleurs été mises en place.

Citations de Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec

« Nous sommes convaincus que nous devons revoir le modèle de notre offre terrestre afin qu'il réponde davantage aux enjeux et aux besoins actuels. Ne rien faire n'est pas une solution. Réduire notre offre sans proposer d'alternative pour répondre à la demande des joueurs n'en est pas une non plus. »

« La destinée de Loto-Québec est loin de reposer uniquement sur le projet au Centre Bell, bien que nous soyons déçus qu'il ne se concrétise pas. »

« Je remercie l'ensemble des intervenants dans le dossier, notamment les équipes de la Santé publique, l'administration de la Ville de Montréal et plus particulièrement le Groupe CH pour sa collaboration au cours des deux dernières années. Rappelons que le Groupe CH est l'une des seules équipes professionnelles qui ne s'est pas associée avec des opérateurs illégaux de jeux de hasard et d'argent. »

