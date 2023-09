Le médicament LAVURCHIN® de M.T.3 reçoit l'approbation des autorités pharmaceutiques japonaises en tant qu'agent de radiosensibilisation pour les chiens





Malignant Tumor Treatment Technologies, Inc. (siège social : Tokyo ; président et directeur général : Toshiyasu Miyazaki ; « M.T.3 ») a annoncé aujourd'hui que l'agence japonaise de réglementation pharmaceutique, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a approuvé LAVURCHIN® en tant qu'agent de radiosensibilisation pour les chiens atteints de tumeurs des fosses nasales de stade III ou IV.

La radiothérapie, un traitement crucial pour les tumeurs malignes qui ne peuvent pas être complètement enlevées par la chirurgie, a connu des avancées significatives ces dernières années, tant en médecine humaine que vétérinaire. Cependant, des difficultés telles que la limitation du nombre de séances d'irradiation et la diminution de l'efficacité au fur et à mesure que les tumeurs progressent ont mis en évidence la nécessité d'un agent de sensibilisation à l'irradiation pour améliorer les résultats du traitement. Bien que plusieurs substances candidates aient été étudiées, aucune n'a été approuvée par les autorités pharmaceutiques en raison des inquiétudes suscitées par les effets secondaires.

Après plus de deux décennies et demie d'efforts, « LAVURCHIN® » s'est imposé comme une solution révolutionnaire en tant que premier agent de radiosensibilisation au monde dans le domaine vétérinaire, approuvé par le ministère japonais de l'agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF), le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA). Dérivé d'organismes marins, notamment d'oursins de Hokkaido, une région au nord du Japon, et d'algues de haute mer, cet agent innovant renforce non seulement les effets de la radiothérapie, mais minimise également les dommages causés aux tissus normaux, garantissant ainsi des normes de sécurité élevées.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'approbation de LAVURCHIN® en tant que premier agent de radiosensibilisation au monde pour les chiens », a déclaré Toshiyasu Miyazaki, président et directeur général de M.T.3. « Cette étape importante témoigne de notre engagement à faire progresser le traitement du cancer et à améliorer la vie des animaux et des êtres humains. Nous poursuivrons nos efforts pour mettre LAVURCHIN® à la disposition de ceux qui en ont besoin dans le monde entier ».

Parallèlement à l'approbation japonaise, M.T.3 mène des recherches cliniques sur « LAVURCHIN® » aux États-Unis, ce qui témoigne d'une perspective globale. L'entreprise envisage de commercialiser ce produit révolutionnaire dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie. En outre, une expansion future dans le domaine de la médecine humaine est également envisagée.

