Refonte du réseau d'autobus sur la Couronne Sud - EXO AJUSTE SON SERVICE DÈS LE 16 OCTOBRE

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Exo annonce plusieurs ajustements afin de répondre aux besoins exprimés par sa clientèle depuis la mise en place de son nouveau réseau d'autobus dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain/Roussillon . Ces modifications et bonifications sont le fruit d'une évaluation rigoureuse des commentaires reçus durant la période de transition des dernières semaines.

Exo est confiant que ces ajustements permettront de répondre à de nombreuses attentes exprimées par sa clientèle au regard d'enjeux tels l'arrimage des horaires avec ceux des institutions scolaires, le respect de ceux-ci et la surcharge sur certaines lignes. D'autres ajustements, qui pourraient être mis en service ultérieurement, sont toujours en analyse.

Voici les changements à venir :

Service en semaine :

Ligne 107 ( Chambly ) : modification du sens de circulation pour un accès plus direct au terminus Chambly pour la clientèle des rues Lebel et Brassard

) : modification du sens de circulation pour un accès plus direct au terminus pour la clientèle des rues et Brassard Ligne 146 ( Candiac ) : modification du sens de circulation sur la rue de Deauville

) : modification du sens de circulation sur la rue de Ligne 154 ( Sainte-Catherine ) : départ #29 retardé de 5 minutes pour améliorer les correspondances au terminus Georges-Gagné

) : départ #29 retardé de 5 minutes pour améliorer les correspondances au terminus Georges-Gagné Ligne 155 ( Delson ) : modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité

) : modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité Ligne 156 ( Saint-Constant ) : modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité

) : modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité Ligne 455 ( Candiac ) : modification du sens de circulation sur la rue de Deauville

) : modification du sens de circulation sur la rue de Ligne 483 ( Carignan ) : départs retardés lors de la pointe du matin et de celle du soir pour mieux s'adapter à l'horaire de travail de la clientèle se destinant au centre-ville

) : départs retardés lors de la pointe du matin et de celle du soir pour mieux s'adapter à l'horaire de travail de la clientèle se destinant au centre-ville Ligne 486 ( Marieville ) : modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité

) : modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité Ligne 555 ( Delson - Longueuil - CÉGEP Édouard-Montpetit) : Modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité en lien avec les heures de cours du CÉGEP Ajout de 3 départs du terminus Georges-Gagné à 6h30, 9h20 et 11h20 afin de pallier les surcharges de la ligne 651 pour le début des cours à 8h10, 10h10 et 12h10 Ajout d'un départ du CÉGEP Édouard-Montpetit à 18h20 afin de réduire le temps de déplacement pour les étudiants qui reviennent vers Delson après 18h

- - CÉGEP Édouard-Montpetit) : Ligne 681 ( Chambly - Longueuil - CÉGEP Édouard-Montpetit) : Modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité en lien avec les heures de cours du CÉGEP Ajout d'un départ additionnel afin de pallier les surcharges pour le début des cours à 8h10; début de course à 7h03 (terminus Chambly), fin de course à 7h53 (CÉGEP Édouard-Montpetit)

- - CÉGEP Édouard-Montpetit) : Ligne 685 ( Chambly - CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu) : ajustement des heures d'arrivée et départ au CÉGEP pour un meilleur arrimage avec les heures de cours des étudiants

Service de fin de semaine :

Ligne 146 ( Candiac ) : modification du sens de circulation sur la rue de Deauville

) : modification du sens de circulation sur la rue de Ligne 155 ( Delson ) : modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité

) : modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité Ligne 156 ( Saint-Constant ) : modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité

) : modification des temps de parcours pour une meilleure ponctualité Ligne 680 ( Chambly - Longueuil ) : modification du tracé via l'autoroute 30 et

3 arrêts retirés sur le boulevard des Promenades à Saint-Hubert pour une meilleure ponctualité

Ces modifications seront mises en place avec l'aide de nos différents partenaires le 16 octobre prochain. Les horaires ajustés seront disponibles sur notre site web à partir de la semaine du 2 octobre.

Sondage en ligne du 26 septembre au 9 octobre 2023

Durant les prochaines semaines et les prochains mois, exo continuera à analyser les ajustements et améliorations pouvant être apportés à son réseau. D'ailleurs, notre enquête mobilité annuelle qui se déroulera en ligne du 26 septembre au 9 octobre 2023 sur notre site exo.quebec sera l'occasion pour nos usagers de faire entendre leur voix sur nos services d'autobus, de train et de transport adapté.

