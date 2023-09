Le pavillon commun de la Chine (Beijing) rayonne à l'Exposition internationale de radiodiffusion et de télévision 2023





AMSTERDAM, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le prestigieux salon international de la radiodiffusion et de la télévision d'Amsterdam, réputé dans l'industrie mondiale de la radiodiffusion et de la télévision, a ouvert ses portes le 15 septembre 2023. Lors de la conférence, le pavillon commun de la Chine (Beijing), organisé par le Bureau municipal de la radio et de la télévision de Beijing, a présenté plusieurs entreprises nationales de premier plan dans une vitrine éblouissante. Tout en affichant des logiciels et du matériel de pointe, il a également présenté le développement dynamique de l'industrie chinoise de la radio et de la télévision, ainsi que les nouveaux horizons ouverts par la promotion de la culture chinoise dans le monde entier.

Situé dans le hall 9, le pavillon de la Chine (Beijing) adhère au concept de « Cercle céleste, place terrestre », avec un design ouvert de style européen avec une fusion de rouge et de blanc de Chine comme couleur principale. Le pavillon a accueilli 12 entreprises participantes de Beijing et de Tianjin, chacune offrant les solutions technologiques les plus avancées de l'industrie nationale de la radio et de la télévision. Des sociétés telles que Bona Film Group, Happy Mahua, iQiyi et Youku ont présenté divers contenus vidéo de haute qualité.

BOE Technology Group a mis en avant sa technologie de conduite active à base de verre développée indépendamment pour les écrans LCD avec un pas de pixel de 0,9 mm, ce qui en fait le premier produit à base de verre au monde et un leader mondial dans sa catégorie. Zhuoyao (Beijing) Technology Co., Ltd a présenté des caméras de cinéma numériques modernes allant du format plein cadre au format S35. Beijing Hongzhou Culture Co., Ltd s'est concentrée sur son système de prise de vue et capture de mouvement de haute précision utilisé dans la production du film intitulé « Le Problème à trois corps ».

Beijing Zhongke Weizhen Technology Co., Ltd a exposé son système LED immersif 3D microcristallin, tandis que Beijing Digital Vision Technology Group a présenté son nouveau système de production mobile portable. Beijing Zhuse Film and TV Technology Co., Ltd a développé un système de suivi automatique basé sur l'IA pour le corps humain et la reconnaissance faciale. Smartwell Technology (Tianjin) Co., Ltd a apporté des produits commerciaux complets de transmission optique INCAM, et Beijing Yukuan Technology Co., Ltd a présenté son équipement frontal de télévision numérique développé et fabriqué indépendamment, son équipement de réception par satellite et son équipement de transmission à fibre optique. Pendant ce temps, World Excellence (Beijing) Technology Co., Ltd a présenté le World Excellence Wormhole (système SaaS live virtuel), Tianjin Wenhao Technology Development Co., Ltd a présenté le compteur de puissance optique à six longueurs d'onde XGPON et New One (Beijing) Technology Co., Ltd a présenté la plateforme de création intelligente Frame Per Second et la nouvelle plateforme One Digital Person. Le système Switchbox EFP développé par Leading AVI Technology Co., Ltd a illustré la force des services de recherche et développement des entreprises de radio et de télévision chinoises, présentant une norme internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2213313/image_5029665_23687500.jpg

19 septembre 2023 à 14:41

