Projet de loi no 31 sur l'habitation - Une occasion à saisir pour dénouer la crise de l'habitation

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a participé aujourd'hui à la commission parlementaire sur le projet de loi no 31, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, déposé par la ministre responsable de l'Habitation, madame France-Élaine Duranceau.

Pour l'Union, il est primordial de mettre de l'avant des mesures concrètes pour augmenter l'offre en logement au Québec. La réponse aux besoins des ménages les plus vulnérables nécessite un financement adéquat et continu pour la création de logements sociaux.

« Nous plaidons pour un programme de logements sociaux indépendant des cycles de financement public, qui permettra de créer 4 500 logements sociaux et 13 400 logements abordables chaque année. Cette vision audacieuse vise à répondre aux besoins pressants de nos citoyennes et citoyens les plus précaires », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

Pour l'UMQ, la création d'un fonds pour le développement de logements locatifs privés hors marché par la mise de l'avant de modèles alternatifs, ainsi que la constitution d'un groupe d'accélération pour la construction de logements, sont des initiatives qui encouragent l'innovation et la diversification de l'offre de logements, tout en favorisant une plus grande accessibilité pour les citoyennes et citoyens.

« Les municipalités sont prêtes à mettre l'épaule à la roue, aux côtés des autres paliers de gouvernement, pour optimiser les façons de faire et accélérer la création de logements. Cette collaboration intergouvernementale et la mobilisation de toutes les parties prenantes sont essentielles pour atteindre nos objectifs en matière de logement », a souligné pour sa part le premier vice-président de l'UMQ, président du comité sur l'habitation de l'UMQ et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay.

L'UMQ offre sa collaboration afin de travailler à l'élaboration de solutions concrètes et durables adaptées aux différentes régions, et ainsi contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de l'ensemble de la population en matière de logement.

Le mémoire comprenant les recommandations détaillées de l'UMQ sur le projet de loi no 31 est disponible en ligne .

