L'Université Laval se dote d'une chaire pour enseigner la promotion des saines habitudes de vie

QUÉBEC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - L'Université Laval annonce la mise en place de la Chaire de leadership en enseignement (CLE) sur la promotion des saines habitudes de vie - Nautilus Plus, sous la responsabilité de Kadia Saint-Onge, professeure adjointe à la Faculté de médecine.

La création de la CLE reconnaît l'importance de promouvoir de saines habitudes de vie. Elles sont centrales au développement de la santé et du bien-être durables de la population, et représentent un droit fondamental selon la titulaire.

La Chaire vise notamment à élaborer des contenus de cours dans le domaine. Elle produira des outils pédagogiques novateurs pour dynamiser et optimiser une formation par compétences à l'Université Laval, pour tous les cycles.

«?Avec le soutien de Nautilus Plus pour créer un espace d'apprentissage interactif et collaboratif, les étudiantes et les étudiants deviendront des agentes et des agents de changement des habitudes de vie. Leurs actions de promotion auront des retombées concrètes dans la société?», souligne Cathia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, responsable de la santé.

«?Vouée à l'amélioration de la santé de la population québécoise depuis maintenant 45 ans, Nautilus Plus est extrêmement fière d'appuyer la CLE et sa titulaire, Mme Kadia Saint-Onge. Nous sommes convaincus que les travaux de la nouvelle Chaire seront profitables pour tous les étudiantes et les étudiants dans le domaine de la santé, et ce, dans l'intérêt de l'ensemble de la société. Nautilus Plus valorise la formation de niveau universitaire pour toutes ses entraîneuses et tous ses entraîneurs personnels, kinésiologues et nutritionnistes. Leur expertise leur confère un niveau de connaissance et de compétence indéniable pour offrir un accompagnement professionnel et attentif afin d'aider à intégrer de saines habitudes de vie de façon durable?», renchérit Martin Légaré, président-directeur général de Nautilus Plus.

La CLE a aussi pour objectif de concevoir des outils de transfert et de mobilisation des connaissances en partenariat avec les milieux de pratique pour soutenir le développement professionnel continu. «?Nous souhaitons mettre en valeur les expertises et les expériences de personnes qui travaillent sur le terrain pour qu'elles puissent nous éclairer sur leurs savoir-faire et les besoins de formation liés à leurs enjeux. Nous espérons ainsi contribuer à décloisonner davantage la promotion des saines habitudes de vie, qui implique nombreux secteurs et disciplines?», ajoute la titulaire de la chaire, Kadia Saint-Onge.

«?Le Département de kinésiologie a identifié la promotion des saines habitudes de vie comme étant l'une des compétences clés de ses programmes. La CLE deviendra un pôle d'excellence pour la formation de professionnelles et professionnels de la santé dans le domaine?», soutient le doyen de la Faculté de médecine, Julien Poitras.

Le développement et la diffusion de nouvelles connaissances sur les déterminants de l'adoption et du maintien de comportements favorables à la santé, ainsi que les stratégies de promotion font également partie des objectifs de la CLE. Selon la titulaire, les saines habitudes de vie sont souvent associées à la prévention de problèmes comme les maladies cardiovasculaires, mais c'est plus difficile d'engager la population puisque les effets sont dans le futur.

«?Ce n'est pas seulement pour éviter les conséquences à long terme, nous devons aussi présenter les retombées positives, qui sont presque immédiates. Par exemple, marcher une dizaine de minutes est garant d'une meilleure humeur, d'un meilleur sommeil et ça favorise la réflexion. C'est un angle motivant pour s'engager?», explique-t-elle.

Kadia Saint-Onge ajoute également que la promotion de la santé mentale va de pair avec les saines habitudes de vie et occupe une place cruciale dans ses orientations.

La réduction des inégalités sociales dans le secteur de la santé est aussi une orientation importante de la CLE. «?L'accès aux saines habitudes de vie est distribué inéquitablement dans la population. On voit des écarts dans les taux de pratique de saines habitudes de vie en fonction des tranches sociodémographiques?», précise la titulaire.

La Chaire articule ses activités autour d'une vision globale des saines habitudes de vie. Elle considère ses trois piliers, soit l'alimentation, l'exercice physique et la gestion mentale, mais aussi l'exposition à la nature, à la pleine conscience et l'autocompassion, au temps d'écran ou même à des relations sociales épanouissantes. Kadia Saint-Onge souligne également l'inclusion des dynamiques environnementales, culturelles, sociales et politiques qui entourent l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie.

Cette Chaire bénéficiera d'un soutien financier initial de 400 000 $ pour les cinq prochaines années, de la part de Nautilus Plus.

