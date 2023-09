Délais déraisonnables, conséquences humaines - la CAQ doit s'empresser à réunir les familles





QUÉBEC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le responsable solidaire en Immigration, Guillaume Cliche-Rivard, demande à la CAQ de revoir les délais de traitement pour les 36 800 personnes destinées au Québec, soit des époux, des conjoints et des enfants qui sont séparés de leur famille. Alors que les consultations en immigration battent leur plein, la ministre Fréchette doit tenir en compte la réalité de ces familles québécoises qui attendent d'être réunies dans sa planification pluriannuelle.

«?En août 2023, les délais de traitement étaient de 24-25 mois pour les dossiers du Québec, comparativement aux 10-13 mois pour les dossiers provenant des autres provinces. En somme, pour le Québec, le délai est deux fois plus long. C'est inacceptable?! La ministre doit régler la situation au plus vite et permettre à ces familles d'être ici, ensemble, au Québec?» s'exclame M. Cliche-Rivard.

«?Derrière ces chiffres, il y a des histoires déchirantes. En ne prenant pas les moyens pour les réunir avec leurs proches, la CAQ prolonge l'insécurité et la détresse de milliers de Québécois et de Québécoises. Elle retarde non seulement la francisation de ces futurs résidents permanents, mais également la scolarité de ces enfants et l'intégration de la famille à la vie québécoise?» soutient M. Cliche-Rivard.

Laurianne Lachapelle, qui réside à Montréal, est profondément inquiète pour le futur de sa famille : «?Cette incertitude, ce stress qu'on vit est inhumain?; nous avons comme ambition de fonder une famille, mais on n'est pas capables de voir le jour où on pourra être réunis pour le faire?».

Les consultations sur la planification de l'immigration se poursuivent cette semaine à Québec. M. Cliche-Rivard continuera d'y défendre la vision solidaire en immigration : une vision positive, qui mise notamment sur la régionalisation de l'immigration, l'importance de la francisation en milieu de travail et la régularisation du statut des personnes à statut précaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

19 septembre 2023 à 13:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :