ASM Global, premier gestionnaire de sites au Moyen-Orient, nommé opérateur du « Connect Conference Centre » (C3) de Dubaï





ASM Global, première société de gestion de sites et première productrice mondiale d'événements en direct, annonce avoir obtenu les droits d'exploitation et de gestion des sites du Connect Conference Center ? également appelé « C3 ». Il s'agit du deuxième actif à entrer dans le portefeuille de la Société à Dubaï, lequel comprend l'emblématique Coca-Cola Arena, ouvert en 2019 par l'entreprise.

Désormais, le C3 fait également partie de ce qui forme déjà le plus grand portefeuille de centres de conférences et de congrès au monde.

Situé au sein d'Expo City Dubai, le C3 a subi une impressionnante restructuration après avoir abrité antérieurement l'Opportunity Pavilion de l'historique Expo 2020.

Le C3 est sur le point de jouer un rôle central, puisque divers réunions, conférences et événements culturels y seront organisés dans le cadre de la prochaine COP28, qui se déroulera à l'Expo City Dubai du 30 novembre au 12 décembre 2023.

Sholto Douglas-Home, directeur Ventes et Communication d'Expo City Dubai a déclaré : « Espace remarquable et adaptable, le C3 complète magnifiquement le marché des sites de taille moyenne à Dubaï et offre des options encore plus intéressantes pour les événements commerciaux, communautaires et de divertissement organisés à l'Expo City Dubai. L'Opportunity Pavilion a été très apprécié du public lors de l'Expo 2020 et nous avons hâte de le voir reprendre vie en tant que centre animé de notre ville en pleine croissance. »

Harvey Lister, PDG d'ASM Global pour la région Asie-Pacifique, a déclaré : « Cette initiative souligne la détermination inébranlable d'ASM Global à renforcer sa présence dans la région MENA. Nos efforts en ce sens s'alignent parfaitement avec l'expansion constante et la recherche de l'excellence des Émirats arabes unis dans le secteur des événements en direct. Pionniers de la reconnaissance de ce potentiel au sein d'un complexe en expansion rapide, nous anticipons avec enthousiasme de nombreuses futures opportunités de croissance. »

Remarquablement polyvalent, le lieu peut accueillir un large éventail d'événements : sommets, conférences et réunions, événements d'entreprise exclusifs, ainsi que spectacles de divertissement dynamiques.

Selon M. Lister, les possibilités d'utilisation du C3 s'étendent au-delà de ces offres et le lieu jouera un rôle central dans les futures opérations et le calendrier d'événements régionaux d'ASM Global. Pour la Société, le succès que représente l'obtention des droits de gestion et d'exploitation de ce site ouvre la voie non seulement aux plans d'expansion à venir au sein d'Expo City Dubai, mais également à une stratégie de croissance plus large aux Émirats arabes unis et au Moyen-Orient.

Parmi les autres sites du Moyen-Orient exploités par ASM Global figurent le Shakir's Exhibition World Bahrain, le Jeddah Arena Airport City et l'International Convention Center Jeddah Airport City.

À PROPOS D'ASM GLOBAL

ASM Global s'impose comme le premier producteur mondial d'expériences de divertissement. Leader mondial de la stratégie et de la gestion de sites et d'événements, la Société élabore des solutions locales sur mesure basées sur des technologies de pointe afin de fournir les meilleurs résultats aux propriétaires de sites. ASM Global, dont le réseau de sites d'élite couvre cinq continents, possède un portefeuille de plus de 350 arènes, stades, salles de spectacles et centres de congrès et d'exposition parmi les plus prestigieux au monde.

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Visitez notre site Web : asmglobal.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 septembre 2023 à 13:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :