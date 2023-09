Le chanteur-compositeur Stephen Sanchez, en partenariat avec Lenovo et Intel Evotm, lance son premier album avec Angel Face : The Live Visual Album





Aujourd'hui, Lenovo a annoncé son partenariat avec l'artiste multiplatine Stephen Sanchez pour produire un album visuel cinématique en direct, donnant aux admirateurs l'occasion de découvrir l'histoire électrique et séduisante qui se cache derrière le premier album, Angel Face, qui définit le genre et qui sort le 22 septembre chez Mercury Records/Republic Records. La campagne Limitless Possibilities de cette année est la cinquième année de collaboration de Lenovo avec des artistes et des musiciens établis et célèbres pour les aider à donner vie à leurs visions créatives.

Le concert a été filmé à Nashville avec les dernières technologies Lenovo et Intel Evo, notamment les nouveaux Lenovo Yoga Book 9i et Lenovo Yoga 9i. Comme par le passé, Lenovo collabore avec Universal Music Group For Brands, en faisant appel à une équipe d'experts pour l'aider dans la conception créative, l'exécution globale de la production et la stratégie.

Les modèles Lenovo Yoga Book 9i et Lenovo Yoga 9i seront des outils essentiels tout au long du processus de création et de production, permettant à Sanchez et à Evolve Studios, partenaires de production basés à Nashville, d'améliorer leur productivité et le résultat final - qui est véritablement cinématographique. Stephen et son équipe ont repoussé leurs limites créatives afin de créer une expérience de spectacle tout à fait unique. Les fans pourront également découvrir en exclusivité les coulisses de la direction artistique et la technologie utilisée pour donner vie à sa musique.

Les admirateurs peuvent regarder l'album visuel le mardi 3 octobre à 20h HE sur la chaîne YouTube de Sanchez.

« Je suis très heureux de m'associer à Lenovo pour créer cette représentation visuelle de ma musique », a déclaré M. Sanchez. « J'ai eu beaucoup de plaisir à expérimenter de nouvelles façons de donner vie à l'univers d'Angel Face - J'ai hâte d'emmener tout le monde dans les coulisses grâce à cette diffusion en direct ».

« Chez Lenovo, nous sommes toujours à la recherche de moyens novateurs et créatifs pour mettre en valeur notre mission et inspirer la prochaine génération de créateurs grâce à la puissance de notre technologie », a déclaré Gerald Youngblood, Directeur général du marketing, Lenovo Amérique du Nord. « Au cours des dernières années, nous avons présenté plusieurs artistes et les avons aidés à partager leur vision créative avec leurs fans et le monde entier. Nous sommes ravis de nous associer à un artiste aussi talentueux que Stephen Sanchez et de contribuer à donner vie à sa musique ».

À propos de Stephen Sanchez

Stephen Sanchez s'est matérialisé à l'avant-garde de la culture populaire avec un son aussi intemporel que nécessaire pour l'époque. Il est facile de se laisser bercer par son style de baryton, son phrasé de guitare chaleureux et son charisme intouchable. Sa musique est également un point lumineux éternel, éclairé par la conviction que le genre de romance et d'amour que nous avions l'habitude de voir sur grand écran est toujours possible. À peine âgé d'une vingtaine d'années, le chanteur, compositeur, guitariste et producteur a déjà enchanté le public partout dans le monde. Son titre phare « Until I Found You » est déjà multiplatine, est entré dans le Top 25 du Billboard Hot 100 et a généré plus de 2 milliards de diffusions grâce à la version originale, à la version piano et au duo avec la chanteuse et compositrice pop Em Beihold, certifiée or. Plus récemment, le titre a été certifié triple platine par la RIAA. Il a livré des spectacles très appréciés dans les émissions The Late Show with Stephen Colbert, Late Night with Seth Meyerset The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Pendant ce temps, il enchaîne les tournées à guichets fermés et se fait acclamer par Billboard, Consequenceet plus encore. Il a même été invité par Sir Elton John à interpréter le titre « Until I Found You » lors du dernier spectacle d'Elton en tête d'affiche de Glastonbury. Récemment, son interprétation du titre a été nominée pour la performance PUSH de l'année aux MTV Video Music Awards 2023. Aujourd'hui, il raconte une histoire différente de tout ce que vous avez pu entendre (ou voir) sur son premier album complet de 2023, Angel Face [Mercury Records/Republic Records] introduit par le single « Be More », désormais disponible.

Le disque raconte l'histoire du « Troubadour Sanchez », un musicien fictif qui a explosé en 1958 avec « Until I Found You », a illuminé la culture populaire et a été tragiquement abattu en 1964 après être tombé amoureux de la petite amie d'un parrain de la mafia, Evangeline. Cependant, son premier album, disparu depuis longtemps, a été exhumé 59 ans plus tard sous la forme d' Angel Face.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise technologique mondiale dont le chiffre d'affaires s'élève à 62 milliards de dollars, qui figure au 217e rang du classement Fortune Global 500, qui emploie 77 000 personnes dans le monde et qui sert des millions de clients chaque jour sur 180 marchés. Animée d'une vision audacieuse, celle d'offrir une technologie plus intelligente à tous, Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que premier fabricant mondial d'ordinateurs personnels pour se développer dans des domaines de croissance qui alimentent l'avancement des « nouvelles technologies de l'information » (client, informatique de pointe, nuage, réseau et intelligence), y compris les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les logiciels, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation de Lenovo qui change le monde, permet de construire un avenir plus inclusif, plus fiable et plus intelligent pour tous, partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.lenovo.com et lisez les dernières nouvelles via notre StoryHub.

À propos de Universal Music Group For Brands

S'appuyant sur le pouvoir de la musique et de la culture pour accélérer les affaires, UMG For Brands propose une approche mondiale unique pour rendre les marques culturellement pertinentes et les commercialiser, avec des équipes dans 74 pays. Qu'une marque cherche à modifier sa perception, à toucher une nouvelle génération, à stimuler les ventes ou à fidéliser ses clients, UMG For Brands l'aide à définir sa voix authentique dans la culture. Les récents prix CLIO et Cannes Lions témoignent de la véritable synergie qui peut être obtenue entre les artistes et les marques culturellement pertinents. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.umgb.com.

19 septembre 2023 à 13:20

