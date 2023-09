Des vêtements mi'kmaq très spéciaux réunis pour la première fois au Musée canadien de l'histoire





GATINEAU, QC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Musée canadien de l'histoire et le Parc historique de Metepenagiag ont organisé conjointement une cérémonie spéciale afin de célébrer un évènement unique : deux tenues mi'kmaq très spéciales exposées côte à côte pour la toute première fois.

La tenue originale, entreposée au Musée, a été créée par trois femmes mi'kmaq anonymes, probablement de la Première Nation Esgenoôpetitj, au début des années 1840. Elle a appartenu au capitaine Henry Dunn O'Halloran, du 69e Régiment d'infanterie britannique. La seconde tenue, une réplique exacte de l'originale, est le résultat d'un long processus de création entrepris en 2020 par un groupe d'artistes mi'kmaq du Parc historique de Metepenagiag à Red Bank, au Nouveau-Brunswick.

Ralenties par la pandémie, Sgoagani Mye Wecenisqon, de la Première Nation Esgenoôpetitj, Oakley Wysote Gray, de la Première Nation Listiguj, ainsi qu'Ingrid Brooks, de la Première Nation Indian Island, ont trouvé des moyens de continuer à coudre, à perler et à collaborer pour créer les motifs complexes de la tenue de cérémonie. Déterminées à achever leur travail et soucieuses de faire reconnaitre le travail des artistes qui ont créé la tenue originale, elles ont eu l'occasion d'admirer ces créations ensemble pour la première fois aujourd'hui.

« Le Musée est honoré d'avoir participé à ce projet significatif avec le Parc historique de Metepenagiag et d'avoir pris part à cette importante histoire, qui est maintenant présentée à tout le monde, a confié Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. Travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones de tout le pays pour s'assurer que leurs histoires soient reflétées dans le musée national d'histoire du Canada est essentiel à nos relations avec la communauté et à notre travail quotidien. C'est pourquoi le Musée est fier que cette cérémonie spéciale soit l'une des nombreuses étapes à venir dans le cadre de son travail continu avec le Parc historique. »

En plus de démontrer la continuité du style artisanal des Mi'kmaq, la reproduction de la tenue permet avant tout de déplacer l'attention vers les artistes mi'kmaq qui font partie intégrante de l'histoire de cette veste, en mettant en évidence leurs connaissances et leurs compétences, tout en soulignant la vitalité continue de cette forme d'art traditionnel dans la communauté.

« Le Parc historique Metepenagiag se réjouit de voir la tenue originale de 1841 à côté de sa reproduction. Cette réalisation revêt une grande importance pour nous, car elle nous permet de mettre en lumière le talent artistique remarquable des artistes d'hier et d'aujourd'hui, a déclaré Patricia Dunnet, directrice générale du Parc historique Metepenagiag. En présentant ces tenues, nous souhaitons rendre hommage à nos ancêtres pour leur incroyable travail ainsi qu'au savoir-faire transmis de génération en génération. Avec cette présentation spéciale, nous voulons souligner l'importance de la préservation et de l'appréciation d'un élément historique, tout en reconnaissant la créativité et le savoir-faire de notre communauté artistique autochtone. Nous pensons qu'en comblant le fossé entre le passé et le présent, nous pouvons favoriser une compréhension et une appréciation plus profondes de notre patrimoine artistique collectif. »

Le Musée de l'histoire et le Parc historique de Metepenagiag poursuivront leur collaboration alors que des artistes du groupe complèteront une formation professionnelle en pratiques muséales dans le cadre du Programme de stages destinés aux Autochtones. La reproduction de la tenue reprendra le chemin du Nouveau-Brunswick, où elle sera exposée au Parc historique de Metepenagiag.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, tout en la sensibilisant à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Pour des images en haute résolution, veuillez communiquer avec Stéphanie Verner au

613-850-3329 ou à [email protected].

SOURCE Musée canadien de l'histoire

19 septembre 2023 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :