AVIS MÉDIA - Dévoilement d'une collaboration artistique distinctive pour le projet Haleco





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Les partenaires du projet Haleco, Ivanhoé Cambridge, Cogir Immobilier et Pomerleau invitent les médias à un événement spécial le 26 septembre prochain. Le projet de développement durable Haleco entre dans une nouvelle phase de création et convie les médias au dévoilement de l'artiste québécois de renom qui apportera son originalité au projet. L'événement se tiendra directement sur le site du chantier au 995 rue de la Commune Ouest et symbolisera le lancement officiel de cette collaboration unique.

QUOI: Conférence de presse: Collaboration artistique distinctive pour Haleco

QUAND: 26 septembre 2023 de 10h à 12h

OÙ : Haleco - 955 RUE DE LA COMMUNE O MONTRÉAL QC H2Y 2C5

DÉROULEMENT

10h00 à 10h30 Arrivée des invités

10h30 à 11h00 Dévoilement de la collaboration artistique et allocutions de :

Stéphane Côté, Président division grands projets chez Cogir

Pierre-Luc Dumas, Vice-président développement infrastructures publiques chez Pomerleau

Annie Houle, Cheffe du Canada chez Ivanhoé Cambridge

Valérie Plante, Mairesse de la ville de Montréal

Joan Renaud, Architecte du projet et associé chez ACDF Architecture

11h15 à 11h45 Entrevues médias et échanges avec les représentants des principaux partenaires du projet

Il est encouragé de prioriser le déplacement en transport collectif, à vélo ou à pied. Les stations de métro Square-Victoria-OACI et Bonaventure ainsi que la Gare centrale se trouvent à proximité. La station Bixi la plus proche est située à l'angle des rues Duke et Brennan.

Les médias présents auront l'opportunité de s'entretenir sur place avec les représentants des partenaires qui auront pris la parole, ainsi qu'avec l'artiste dont la révélation sera faite lors de l'événement.

Renseignements et contact média

Yasmina Wahdani

514-209-0799

[email protected]à

SOURCE Société de gestion Cogir s.e.n.c.

19 septembre 2023 à 12:54

