Lactalis Canada investit dans un nouveau centre de distribution à Oshawa, en Ontario





La nouvelle installation augmentera la capacité et l'efficacité du réseau de la chaîne d'approvisionnement de Lactalis Canada et améliorera le service à la clientèle

L'installation deviendra le plus grand centre de distribution du Groupe Lactalis à l'échelle mondiale

TORONTO, 19 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada Inc. (« Lactalis Canada ») ? le chef de file canadien du secteur laitier derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia et une filiale du Groupe Lactalis en France ? a annoncé aujourd'hui qu'il s'engageait dans un bail à long terme pour un nouveau centre de distribution situé à Oshawa, en Ontario, principalement pour son réseau de la chaîne d'approvisionnement pour le fromage et les tartinades. L'entente, facilitée par CBRE Limited, entrera en vigueur au quatrième trimestre 2024 et le centre de distribution sera élaboré, construit et loué par Broccolini. La construction commencera immédiatement. La conception de l'installation est l'oeuvre de GKC Architecture and Design.

Le centre de 379 000 pieds carrés regroupera plusieurs emplacements d'expédition utilisés pour desservir la catégorie Fromage et tartinades ? y compris le centre de distribution exploité à l'interne de Belleville, en Ontario ? dans une installation centrale et moderne pour permettre la croissance à long terme de l'entreprise et augmenter la capacité et l'efficacité tout en améliorant le service aux clients de l'entreprise.

« La nouvelle installation de Lactalis Canada à Oshawa deviendra le plus grand centre de distribution, du point de vue de la capacité, pour le Groupe Lactalis à l'échelle mondiale, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. Cette mesure audacieuse illustre les ambitions de croissance de Lactalis Canada au Canada en tant que chef de file des produits laitiers et, plus importants encore, renforce notre engagement et notre investissement continus dans le pays et les collectivités où nous exerçons nos activités. »

« La région du Grand Toronto (RGT) est la plaque tournante idéale pour cette partie de notre réseau de chaîne d'approvisionnement au Canada, a déclaré Eric Seguin, vice-président principal, Chaîne d'approvisionnement, Lactalis Canada. Le centre de distribution d'Oshawa est prêt à répondre aux besoins actuels et aux demandes futures de notre entreprise et de nos clients, tandis que sa conception durable transformera l'efficacité de notre réseau et contribuera au programme ESG de Lactalis Canada pour réduire son empreinte carbone. »

« Broccolini est fier de s'associer à Lactalis Canada pour la construction de cette importante nouvelle installation. Depuis près de 75 ans, nous établissons des relations avec certaines des marques les plus réputées au monde, et ce partenariat est un autre exemple de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour réaliser de grandes choses. Nous sommes honorés d'avoir été choisis par Lactalis Canada comme développeur, constructeur et gestionnaire immobilier, et nous avons hâte de remettre les clés de cette installation, ayant le potentiel de devenir carboneutre, l'an prochain », a déclaré Michael Broccolini, chef des placements, Broccolini.

L'installation créera environ 80 emplois à Oshawa et dans la région avoisinante, et rejoindra les effectifs de Lactalis Canada, qui compte plus de 4 200 employés répartis sur 30 sites d'exploitation au Canada.

Principales caractéristiques de l'installation

Situé au 1680, Thornton Road North, à Oshawa, en Ontario, dans le parc commercial en pleine croissance de Northwood.

Une installation de 379 000 pieds carrés pouvant entreposer jusqu'à 60 000 palettes dans des chambres froides et des congélateurs.

Le bâtiment aura le potentiel d'être certifié comme bâtiment à carbone zéro (BCZ).

Les sources d'énergie seront entièrement alimentées par le réseau électrique de l'Ontario, sans dépendre davantage des sources d'énergie non renouvelables.

L'utilisation de commandes d'éclairage écoénergétique, d'équipement et de valeurs d'isolation élevées réduira la charge électrique imposée au système de réfrigération.

La chaleur générée par le système de réfrigération sera entièrement récupérée et utilisée pour chauffer les bureaux de l'installation et l'aire de trafic des camions afin de faire fondre la neige pour des raisons de sécurité.

Un toit blanc réduira l'effet d'îlot de chaleur.

Les panneaux solaires qui seront installés sur le toit dans une phase future fourniront de l'énergie renouvelable pour compenser partiellement ou complètement la dépendance au réseau électrique dans certaines conditions.

À propos de Lactalis Canada

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes sur sa liste 2022 parmi les meilleurs employeurs au Canada, Lactalis Canada emploie directement plus de 4 000 Canadiens et Canadiennes, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens et Canadiennes qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 20 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Marie Morin Canada, Galbani et Président. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr .

Personne-ressource auprès des médias :

Lactalis Canada

Roopa Shah

Directrice des communications corporatives

[email protected]

Tél. : 437 215-6317

19 septembre 2023 à 13:00

