Approbation du projet d'expansion du port de Longbang de Jingxi en vue du démarrage de l'exploitation





JINGXI, Chine, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 6 septembre, le projet d'expansion du port de Longbang, qui est situé dans la ville de Baise, dans le xian de Jingxi, dans la région autonome zhuang du Guangxi, a reçu l'approbation d'un groupe de travail sur le contrôle et l'acceptation composé de membres des autorités, parmi lesquels l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine. Le port de Longbang sera ouvert non seulement au personnel, aux cargaisons et aux véhicules de Chine et du Vietnam, mais s'étendra également aux pays tiers, augmentant ainsi considérablement la fonctionnalité et la capacité du port terrestre.

Le projet d'expansion du port de Longbang comprenait principalement la rénovation et l'extension de l'inspection des passagers, la mise à niveau et la rénovation du canal de transport de marchandises de Naxi, etc. Le canal d'inspection des passagers est doté d'un tout nouveau bâtiment d'inspection des passagers de cinq étages et de catégorie nationale II, tandis que la rénovation du canal de transport de marchandises Naxi a été réalisée sur une zone de construction d'une superficie totale de 230 000 mètres carrés, comprenant une zone commerciale pour les citoyens à proximité de la frontière, une zone générale de commerce, une zone franche, une zone transfrontalière de e-commerce, etc., selon le département de la publicité de Jingxi.

Le port de Longbang est l'un des trois principaux ports frontaliers du Guangxi, l'une des routes terrestres les plus pratiques reliant la péninsule indochinoise au centre et à l'ouest de la Chine, et un pôle international de logistique dans le nouveau couloir terrestre maritime occidental. Ces dernières années, les cargaisons d'importation et d'exportation entrant et sortant du port de Longbang ont augmenté de façon constante. Au cours de la première moitié de 2023, le port a facilité le mouvement de près de 6 000 véhicules/passages, enregistré un commerce extérieur d'environ 14,14 milliards de yuans, des importations mutuelles de marchandises d'environ 1,13 milliard de yuans et a rapporté 740 millions de yuans dans le traitement sur place des produits importés.

Le fruit de la passion du Vietnam est arrivé dans la zone commerciale frontalière du port de Longbang

19 septembre 2023

