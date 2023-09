Bynder se porte acquéreur d'EMRAYS pour bouleverser l'expérience des consommateurs de DAM grâce à l'innovation alimentée par l'IA





Bynder, la plateforme de gestion des actifs numériques (DAM) leader sur le marché a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'EMRAYS, un fournisseur spécialisé dans les solutions de recherche d'IA pour DAM.

Cette acquisition hisse encore plus haut l'expérience consommateur largement reconnue de Bynder et améliorera la trouvabilité des actifs pour les utilisateurs de DAM de Bynder. Elle repose sur les investissements existants de Bynder dans l'IA et réaffirme l'engagement de l'entreprise à aider les clients à conquérir la complexité et le chaos de la prolifération des contenus avec la plateforme de DAM la plus puissante, la plus intuitive et la plus richement intégrée.

Grâce à ces nouvelles capacités, les administrateurs de DAM peuvent réduire ou éradiquer le temps et les efforts nécessaires à la gestion des actifs, réduire les coûts associés à la gestion de leur DAM, tout en améliorant la vitesse et la pertinence associées à la découverte des actifs. EMRAYS donne aux clients de Bynder la possibilité de bénéficier davantage de leur expérience consommateur leader sur le marché, en s'appuyant sur leur adoption par les utilisateurs, en particulier dans les grands déploiements d'entreprise.

EMRAYS était déjà un partenaire dont la technologie a été développée spécifiquement pour Bynder DAM. Cette technologie a déjà été intégrée dans un certain nombre de comptes clients et aide ces marques à offrir à leurs clients des expériences de contenu encore meilleures.

Pour les marques confrontées aux défis de la gestion de contenu à grande échelle, la recherche par similarité, la recherche par image, la recherche de texte dans l'image et la recherche de doublons d'EMRAYS impactent le coeur de leurs opérations de contenu, permettant aux équipes de trouver, de réutiliser et de fournir un contenu plus pertinent, plus rapidement et plus efficacement.

Siemens Healthineers emploie la plateforme DAM de Bynder auprès de 30 000 consommateurs, et bénéficie déjà des capacités d'EMRAYS. André Kögler, responsable de la stratégie et des outils numériques, Creative Services, a indiqué : « La recherche AI d'EMRAYS nous permet de trouver des images et du contenu plus rapidement, ce qui améliore l'efficacité de nos processus. En outre, les fonctionnalités d'organisation améliorées contribuent à garantir la cohérence et la qualité du contenu de notre DAM Bynder. »

Bob Hickey, président-directeur général de Bynder, a indiqué : « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir l'équipe d'EMRAYS au sein de Bynder. Cette annonce fait suite à de récents investissements dans la mise sur le marché de capacités d'IA générative.

« Les équipes marketing à travers le monde restent confrontées à la nécessité de gérer et de distribuer un volume croissant de contenu ciblé. L'acquisition d'EMRAYS aidera nos clients à automatiser cette gestion. Comme beaucoup de nos récents développements en matière d'IA, cette acquisition est une nouvelle preuve de l'engagement de Bynder à poursuivre l'innovation et à rester leader du marché dans la catégorie DAM. La combinaison des produits et des personnes nous permettra d'accélérer notre feuille de route en matière d'IA et d'apporter plus rapidement de la valeur ajoutée à nos clients. »

Cliff Crosbie, président-directeur général et cofondateur d'EMRAYS a indiqué : « L'IA au sein du DAM est désormais un allié stratégique pour les marketeurs qui cherchent à rationaliser les opérations de contenu et à améliorer l'expérience client. L'intérêt et la demande que nous avons eus de la part des clients pour mettre en oeuvre notre technologie d'IA au sein de la plateforme Bynder ont alimenté ce partenariat et l'acquisition qui s'en est suivie. La valeur que les clients retirent des capacités d'EMRAYS est déjà inestimable, car les spécialistes du marketing surmontent les défis de la création de contenu et atteignent une plus grande efficacité.

« Nous sommes enthousiasmés par cette acquisition et impatients d'innover avec Bynder sur leur feuille de route en matière d'IA. »

Pour plus d'informations sur Bynder et ses capacités d'IA, veuillez consulter le site : https://www.bynder.com/en/solutions/initiatives/ai-automation/

