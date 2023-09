Le monde a besoin d'action, affirme le chef de l'ONU avant la semaine de haut niveau





NEW YORK, 16 September 2023 / PRN Africa / -- Le chef de l'ONU s'exprimait lors d'une conférence de presse au sujet du rassemblement de 193 États membres au siège de l'ONU à partir du 18 septembre. Selon lui, cette semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies est un « moment unique en son genre » pour à la fois évaluer l'état des affaires mondiales mais aussi « agir » pour le bien commun.

« L'heure n'est pas à l'indifférence ou à l'indécision », a déclaré António Guterres aux journalistes au siège de l'ONU. « C'est le moment de se rassembler pour trouver des solutions réelles et pratiques ».

« Des compromis pour un avenir meilleur »

« Il est temps de faire des compromis pour un avenir meilleur. La politique est un compromis. La diplomatie est un compromis. Un leadership efficace est un compromis », a-t-il ajouté.

Il a commencé son discours en revenant sur les milliers de morts au Maroc et en Libye ces derniers jours.

« Les Nations Unies se mobilisent pour soutenir les efforts de secours. Nous travaillerons de toutes les manières possibles avec nos partenaires pour aider à apporter une aide d'urgence à ceux qui en ont désespérément besoin », a souligné le Secrétaire général.

Fraîchement sorti de sommets internationaux clés à Nairobi, Jakarta et New Delhi, et alors qu'il doit se rendre à La Havane jeudi pour rencontrer les dirigeants du groupe G77 et de la Chine, il a déclaré que la 78e session de l'Assemblée générale se réunissait pour des rencontres de haut niveau dans un contexte d'énormes défis.

Il a cité l'intensification de l'urgence climatique, les nouveaux conflits, le coût de la vie et la montée des inégalités.

Sortir de ce chaos

« Les gens se tournent vers leurs dirigeants pour trouver une issue à ce chaos. Pourtant, face à tout cela et bien plus encore, les divisions géopolitiques sapent notre capacité de réponse », a estimé M. Guterres.

« Un monde multipolaire est en train d'émerger. La multipolarité peut être un facteur d'équilibre, mais elle peut aussi conduire à une escalade des tensions, à une fragmentation et pire encore », a-t-il ajouté.

Pour cimenter ce nouvel ordre mondial complexe, il faut des institutions fortes et réformées, fondées sur la Charte des Nations Unies et le droit international.

« Je sais que la réforme est fondamentalement une question de pouvoir ? et il existe de nombreux intérêts et programmes concurrents dans notre monde de plus en plus multipolaire », a-t-il poursuivi.

Résultat à somme nulle

Mais à une époque où nos défis sont plus liés que jamais, le résultat d'un jeu à somme nulle est que « tout le monde n'obtient rien ».

Il a préparé le terrain pour les sommets clés de la semaine prochaine, sur le climat, l'investissement pour le développement, les défis sanitaires et les crises régionales spécifiques.

La semaine prochaine commence par une réunion de deux jours sur la meilleure façon de « sauver » les Objectifs de développement durable (ODD) convenus il y a huit ans, sur la route vers l'ambitieuse échéance de 2030.

Terminant ses remarques préparées, le chef de l'ONU a réitéré son appel aux chefs d'État et de gouvernement en route pour Manhattan : « Si nous voulons un avenir de paix et de prospérité fondé sur l'équité et la solidarité, les dirigeants ont la responsabilité particulière de parvenir à un compromis dans la conception de notre avenir commun pour notre bien commun ».

« La semaine prochaine, à New York, c'est le point de départ », a-t-il conclu.

Rapport annuel

Mercredi, le Secrétaire général a également publié son Rapport annuel sur le travail de l'Organisation. Dans ce document intitulé « Agir avec détermination », le chef de l'ONU rappelle que le travail et la mission de l'ONU sont « plus vitaux que jamais ».

Dans un monde aux prises avec des crises de plus en plus complexes allant de la pauvreté et des inégalités à l'urgence climatique, l'ONU reste à l'avant-garde de la réponse mondiale, déterminée à mettre l'humanité sur la voie de la paix et de la prospérité, souligne-t-il dans ce rapport.

